Temmuz 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Arabanın Sadece Vergisi 28 Milyon TL

Mercedes-Benz’in Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Güncel listede elektrikli modeller, SUV seçenekleri, AMG performans otomobilleri ve Maybach ailesi birlikte yer alıyor. A-Serisi 3.222.000 TL’den başlarken, Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 38.034.000 TL fiyatıyla listenin zirvesinde bulunuyor. Ancak bu fiyatın 28 milyon TL'sinin vergi olduğunu belirtelim.

Mercedes-Benz, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi ve S-Serisi gibi modellerin yanında EQA, EQE, EQS, GLC, GLE, GLS, G-Serisi, AMG ve Maybach ailesi de yer alıyor.

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Bu içerikte Mercedes-Benz’in Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik. Paylaşılan PDF fiyat listelerinde kampanyalı fiyat ya da opsiyon bedeli bulunmadığı için ilgili alanlar tabloda “-” olarak gösterildi.

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Mercedes-Benz fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.222.000 TL - CLA 4.191.000 TL - CLA Shooting Brake 5.017.000 TL - C-Serisi 6.358.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL - E-Serisi 8.349.000 TL - S-Serisi 21.035.000 TL - CLE Coupé 8.389.000 TL - CLE Cabriolet 9.406.000 TL - EQA 4.345.000 TL - GLA 4.619.500 TL - GLB 4.350.000 TL - GLC 6.950.000 TL - GLC Coupé 7.341.000 TL - GLE 13.465.000 TL - GLE Coupé 13.940.000 TL - GLS 21.315.000 TL - EQE 5.930.500 TL - EQS 10.108.500 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - Mercedes-AMG GT 16.675.000 TL - Mercedes-AMG SL 16.772.500 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 30.378.000 TL - Mercedes-Maybach GLS 31.665.000 TL - Mercedes-Maybach SL 38.034.000 TL -

A-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 Benzin A 200 AMG 7G-DCT 3.222.000 TL -

Mercedes-Benz A-Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modellerinden biri olarak günlük kullanım ve premium otomobil beklentisini aynı gövdede buluşturuyor. AMG donanımıyla listelenen A 200, şehir içi kullanımda kompakt boyut arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

A-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLA fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli CLA 200+ AMG 4.191.000 TL - 1.5 Benzin CLA 220 4MATIC AMG 8G-eDCT 4.873.000 TL -

CLA, coupe çizgili sedan tasarımını Mercedes-Benz’in güncel teknoloji yaklaşımıyla birleştiren modellerden biri. Temmuz 2026 listesinde hem tamamen elektrikli hem de benzinli 4MATIC versiyonla yer alan model, tasarım ve kullanım çeşitliliğini birlikte arayanlara hitap ediyor.

CLA opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLA Shooting Brake fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG 8G-eDCT 5.017.000 TL -

CLA Shooting Brake, CLA ailesinin daha kullanışlı gövde yapısına sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Shooting Brake formu, coupe karakterini daha geniş bagaj ve pratik kullanım beklentisiyle birleştirirken, AMG donanımlı 4MATIC versiyon tek seçenek olarak sunuluyor.

CLA Shooting Brake opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

C-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin C 200 4MATIC AMG 9G-TRONIC 6.358.000 TL - 1.5 Benzin C 200 4MATIC 140th Year Edition 9G-TRONIC 7.136.000 TL - 2.0 Benzin Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 8.451.000 TL - Benzin-Elektrik Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE AMG SPEEDSHIFT MCT 13.095.000 TL -

C-Serisi, Mercedes-Benz’in premium sedan gamındaki ana modellerinden biri olarak konfor, teknoloji ve performans seçeneklerini aynı ailede topluyor. Temmuz 2026 listesinde standart AMG donanımın yanında 140th Year Edition ve yüksek performanslı Mercedes-AMG versiyonlar da bulunuyor.

C-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

C-Serisi All-Terrain fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin C 200 4MATIC All-Terrain 9G-TRONIC 6.002.000 TL - Benzin-Elektrik Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate AMG SPEEDSHIFT MCT 13.179.000 TL -

C-Serisi All-Terrain, station wagon gövde yapısını daha yüksek kullanım karakteriyle birleştiren özel bir alternatif olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında hem 4MATIC benzinli versiyon hem de Mercedes-AMG imzalı performans odaklı Estate seçeneği bulunuyor.

C-Serisi All-Terrain opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

E-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin E 180 Exclusive 9G-TRONIC 8.349.000 TL - 1.5 Benzin E 180 AMG 9G-TRONIC 8.416.000 TL - 2.0 Dizel E 220 d 4MATIC Exclusive 9G-TRONIC 11.367.500 TL - 2.0 Dizel E 220 d 4MATIC AMG 9G-TRONIC 11.450.500 TL - Benzin-Elektrik Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance AMG SPEEDSHIFT TCT 20.839.000 TL -

E-Serisi, Mercedes-Benz’in iş dünyası ve uzun yol kullanıcıları tarafından tercih edilen premium sedan modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Temmuz listesinde benzinli, dizel 4MATIC ve Mercedes-AMG hibrit performans versiyonları birlikte yer alıyor.

E-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 3.0 Dizel S 450 d 4MATIC L Inspiration 9G-TRONIC 21.035.000 TL -

S-Serisi, Mercedes-Benz’in lüks sedan anlayışını temsil eden en üst sınıf modellerinden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde uzun aks mesafeli 4MATIC dizel versiyonla yer alan model, konfor ve prestij odaklı kullanıcıları hedefliyor.

S-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLE Coupé fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Benzin CLE 300 4MATIC Coupé AMG 9G-TRONIC 8.389.000 TL - 3.0 Benzin Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance AMG SPEEDSHIFT TCT 13.692.000 TL -

CLE Coupé, iki kapılı sportif gövde yapısıyla Mercedes-Benz ürün gamında daha tasarım odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Temmuz listesinde 4MATIC AMG versiyonun yanında Mercedes-AMG CLE 53 performans seçeneği de satış fiyatları arasında yer alıyor.

CLE Coupé opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLE Cabriolet fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Benzin CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG 9G-TRONIC 9.406.000 TL -

CLE Cabriolet, açık tavanlı yapısıyla Mercedes-Benz ürün gamında keyif odaklı sürüş arayan kullanıcılara hitap eden modellerden biri. Temmuz 2026 fiyat listesinde CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG versiyonu tek seçenek olarak paylaşılıyor.

CLE Cabriolet opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQA fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQA 250+ Night Edition 4.345.000 TL -

EQA, Mercedes-Benz’in kompakt elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında daha erişilebilir elektrikli alternatiflerden biri konumunda. Night Edition versiyonuyla listelenen model, şehir içi kullanım ve premium elektrikli SUV beklentisini birlikte değerlendirenlere sesleniyor.

EQA opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLA fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 Benzin GLA 200 AMG 7G-DCT 4.619.500 TL -

GLA, Mercedes-Benz’in kompakt SUV ailesindeki benzinli seçeneklerinden biri olarak yüksek oturma pozisyonu ve şehir içi kullanıma uygun boyutları bir araya getiriyor. Temmuz 2026 listesinde AMG donanımlı GLA 200 versiyonu tek seçenek olarak yer alıyor.

GLA opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLB fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli GLB 200+ AMG 4.350.000 TL - 1.5 Benzin GLB 220 4MATIC AMG 8G-eDCT 4.990.000 TL -

GLB, kompakt SUV sınıfında daha köşeli tasarım ve geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerden biri. Temmuz 2026 listesinde hem elektrikli GLB 200+ AMG hem de benzinli 4MATIC AMG versiyon bulunuyor.

GLB opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLC fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG 6.950.000 TL - 1.5 Benzin GLC 180 AMG 9G-TRONIC 6.957.500 TL - 2.0 Dizel GLC 300 d 4MATIC AMG 9G-TRONIC 9.241.000 TL - 2.0 Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 10.219.000 TL - Benzin-Elektrik Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE AMG SPEEDSHIFT MCT 14.694.000 TL -

GLC, Mercedes-Benz’in orta boy SUV ailesinde geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çeken modellerinden biri. Temmuz 2026 listesinde elektrikli, benzinli, dizel ve Mercedes-AMG performans seçeneklerinin birlikte sunulması, modelin farklı kullanım beklentilerine hitap ettiğini gösteriyor.

GLC opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLC Coupé fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin GLC 180 Coupé AMG 9G-TRONIC 7.341.000 TL - 2.0 Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 10.672.000 TL - Benzin-Elektrik Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé AMG SPEEDSHIFT MCT 15.295.000 TL -

GLC Coupé, GLC ailesinin daha sportif tasarıma sahip SUV-coupé versiyonu olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında benzinli başlangıç seçeneğinin yanında Mercedes-AMG GLC 43 ve hibrit performans odaklı GLC 63 S versiyonları da bulunuyor.

GLC Coupé opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLE fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Dizel GLE 300 d 4MATIC AMG 9G-TRONIC 13.465.000 TL -

GLE, Mercedes-Benz’in büyük SUV ailesinde konfor ve geniş iç hacim beklentisi olan kullanıcılara hitap ediyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde dizel motorlu, 4MATIC çekiş sistemine sahip AMG donanımlı GLE 300 d versiyonu yer alıyor.

GLE opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLE Coupé fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Dizel GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG 9G-TRONIC 13.940.000 TL -

GLE Coupé, büyük SUV karakterini daha eğimli tavan çizgisi ve sportif tasarım diliyle birleştiren bir seçenek olarak listede bulunuyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG versiyonu tek fiyat satırıyla paylaşılıyor.

GLE Coupé opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLS fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 3.0 Dizel GLS 450 d 4MATIC AMG 9G-TRONIC 21.315.000 TL -

GLS, Mercedes-Benz SUV ailesinin üst basamaklarında yer alan geniş ve lüks kullanıma odaklı modellerinden biri. Temmuz 2026 listesinde 3.0 litrelik dizel motor, 4MATIC çekiş sistemi ve AMG donanımıyla tek seçenek olarak sunuluyor.

GLS opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQE fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQE 280 AMG 5.930.500 TL - Elektrikli EQE 350 4MATIC AMG 6.775.500 TL -

EQE, Mercedes-Benz’in elektrikli sedan ailesinde üst sınıfa yakın konumlanan modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temmuz 2026 listesinde arkadan itişli EQE 280 AMG ve 4MATIC çekişli EQE 350 AMG olmak üzere iki farklı elektrikli versiyon bulunuyor.

EQE opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQS fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQS 450 4MATIC Inspiration 10.108.500 TL - Elektrikli EQS 580 4MATIC Heritage Edition 11.829.500 TL -

EQS, Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli lüks sedan ailesinin üst temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 fiyat listesinde 4MATIC çekişli iki farklı versiyonla yer alan model, elektrikli kullanımda üst segment konfor arayanlara hitap ediyor.

EQS opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

G-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 3.0 Dizel G 450 d Heritage 9G-TRONIC 22.017.000 TL - 3.0 Benzin G 500 Heritage 9G-TRONIC 23.436.000 TL - Elektrikli G 580 Heritage 15.715.000 TL - 4.0 Benzin Mercedes-AMG G 63 Performance AMG SPEEDSHIFT TCT 30.448.000 TL -

G-Serisi, Mercedes-Benz’in ikonik arazi aracı kimliğini koruyan en özel modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer alıyor. Temmuz 2026 listesinde dizel, benzinli, tamamen elektrikli ve Mercedes-AMG performans seçeneklerinin birlikte sunulması dikkat çekiyor.

G-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-AMG GT fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Benzin Mercedes-AMG GT 43 Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 16.675.000 TL - 4.0 Benzin Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 28.640.000 TL - 4.0 Benzin Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 33.191.000 TL -

Mercedes-AMG GT, markanın performans odaklı coupe karakterini temsil eden modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında GT 43 başlangıç versiyonunun yanında GT 63 4MATIC+ ve GT 63 PRO seçenekleri de bulunuyor.

Mercedes-AMG GT opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-AMG SL fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 Benzin Mercedes-AMG SL 43 Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 16.772.500 TL - 4.0 Benzin Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance AMG SPEEDSHIFT MCT 27.820.000 TL -

Mercedes-AMG SL, açık gövdeli performans otomobili karakteriyle Mercedes-Benz ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Temmuz 2026 listesinde SL 43 ve SL 63 4MATIC+ versiyonlarıyla yer alan model, sportif kullanım ile lüks roadster yapısını birleştiriyor.

Mercedes-AMG SL opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 4.0 Benzin Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ 9G-TRONIC 30.378.000 TL -

Mercedes-Maybach S-Serisi, Mercedes-Benz’in ultra lüks sedan anlayışını temsil eden modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Temmuz 2026 fiyatlarında S 580 4MATIC Inspiration+ versiyonu tek seçenek olarak paylaşılırken, model konfor ve prestij odaklı bir konumda bulunuyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-Maybach GLS fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 4.0 Benzin Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ 9G-TRONIC 31.665.000 TL -

Mercedes-Maybach GLS, büyük SUV formunu Maybach ailesinin lüks odaklı yaklaşımıyla bir araya getiren üst segment seçeneklerden biri. Temmuz 2026 listesinde GLS 600 Inspiration+ versiyonu 31 milyon TL’yi aşan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Mercedes-Maybach GLS opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-Maybach SL fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 4.0 Benzin Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series SPEEDSHIFT MCT 38.034.000 TL -

Mercedes-Maybach SL, açık gövdeli ultra lüks otomobil karakteriyle Temmuz 2026 Mercedes-Benz fiyat listesinin en üst basamağında yer alıyor. SL 680 Monogram Series, 38.034.000 TL’lik fiyatıyla markanın listede paylaşılan en yüksek fiyatlı modeli oldu.

Mercedes-Maybach SL opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Mercedes-Benz Türkiye