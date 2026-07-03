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Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

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SEAT’ın Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alırken, en düşük başlangıç fiyatı 1.853.150 TL ile Arona’da görülüyor. Yeni Ibiza ve Yeni Arona tarafında 2026 model yılı seçenekleri, Leon’da ise eHybrid versiyon dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

SEAT, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın hatchback, SUV ve hafif hibrit seçenekleri bir arada yer alıyor. Ibiza ve Arona’da yeni 2026 model yılı versiyonları görülürken, Leon ve Ateca tarafında farklı model yılı seçenekleri de listede bulunuyor.

Bu içerikte SEAT’ın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!
Seat Ibiza
Seat Arona
Seat Leon
Seat Ateca

SEAT fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Ibiza 1.857.000 TL -
Arona 1.853.150 TL -
Leon 2.295.000 TL -
Ateca 2.561.000 TL -

Ibiza fiyatları - Temmuz 2026

Seat Ibiza

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 TSI 116 PS Benzinli Yeni Ibiza Style Plus DSG 2026 1.857.000 TL -

SEAT Ibiza, markanın hatchback sınıfındaki şehir odaklı modeli olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. 1.0 TSI benzinli motor ve DSG şanzımanla listelenen Yeni Ibiza, kompakt ölçüleri ve otomatik kullanım kolaylığıyla günlük ulaşım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Ibiza opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.000 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 24.000 TL İlgili versiyonlar

Arona fiyatları - Temmuz 2026

Seat Arona

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 EcoTSI 115 PS Benzinli Arona FR DSG 2025 1.853.150 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzinli Yeni Arona Style Plus DSG 2026 1.968.000 TL -

Arona, SEAT ürün gamında SUV karakterli kompakt seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 listesinde 2025 model yılı FR versiyonunun yanında Yeni Arona’nın 2026 model yılı Style Plus versiyonu da yer alıyor. Model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara sesleniyor.

Arona opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.000 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 24.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Temmuz 2026

Seat Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI 116 PS Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Style DSG 2026 2.295.000 TL -
1.5 eHybrid 204 PS Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) FR DSG 2025 2.930.150 TL -

SEAT Leon, hatchback gövde yapısını benzinli hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerle birleştiren model olarak listede bulunuyor. Temmuz 2026 fiyatlarında Style donanımlı mHEV versiyon başlangıç seçeneği olurken, FR donanımlı eHybrid versiyon daha farklı bir kullanım profiline hitap ediyor.

Leon opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar

Ateca fiyatları - Temmuz 2026

Seat Ateca

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli Style Plus DSG 2026 2.561.000 TL -
1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli FR Dark Edition DSG 2025 2.919.150 TL -

Ateca, SEAT’ın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı sunan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Temmuz 2026 listesinde 1.5 EcoTSI ACT motorlu Style Plus ve FR Dark Edition versiyonlarıyla yer alan model, aile kullanımı ve SUV beklentilerini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar
Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: SEAT Türkiye

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Araba Fiyat Elektrikli Araba SEAT

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