Sony, daha önce yaptığı sızıntılarla güven toplayan bir ismin paylaşımında yer alan PlayStation Plus oyunlarını doğruladı.

Sony ismini son zamanlarda hem hepimizi heyecanlandıran yeni oyunlarla hem de Microsoft’un Actvision-Blizzard davasıyla duyuyoruz. Biz bu gelişmeleri takip ederken şirket, arka planda sürekli yüksek kaliteli PlayStation Plus oyunlarıyla kitlesini memnun etmeyi başarıyor.

Henüz resmiyet kazanmamış olsa da şirket, bu geleneği önümüzdeki ay da devam ettirecek gibi görünüyor. Zira billbil-kun isimli, daha önceki sızıntılarıyla güven toplayan bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre şirket, temmuz ayında oldukça sağlam oyunlarla karşımıza çıkacak.

GÜNCELLEME: Sony, aşağıdaki oyunları doğruladı.

Bir bölümünde Trabzon’daki havalimanına yer veren Call of Duty: Black Ops Cold War bu listeye dahil

Alan Wake Remastered ve Endling: Extinction Is Forever oyunlarının da Cold War’la birlikte 2 Temmuz itibariyle erişilebilir olacağı iddia ediliyor.

Oyunların PlayStation Store üzerindeki fiyatları şu şekilde:

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standart Sürüm - 599 TL

Alan Wake Remastered - 219 TL

Endling: Extinction Is Forever - 299 TL

Bunun haricinde PS Plus’tan ayrılacak oyunlar da paylaşıldı:

Saints Row Gat out of Hell

Stray

Rogue Stormers

Marvel Avengers Definitive Edition

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite The Complete Edition

Borderlands The Handsome Collection

Fluster Cluck

Raiden V Director’s Cut

Call of Duty: Black Ops Cold War’un Trabzon sahnesini -spoiler tehlikesini göze alarak- aşağıdan izleyebilirsiniz.