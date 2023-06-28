Sony ismini son zamanlarda hem hepimizi heyecanlandıran yeni oyunlarla hem de Microsoft’un Actvision-Blizzard davasıyla duyuyoruz. Biz bu gelişmeleri takip ederken şirket, arka planda sürekli yüksek kaliteli PlayStation Plus oyunlarıyla kitlesini memnun etmeyi başarıyor.
Henüz resmiyet kazanmamış olsa da şirket, bu geleneği önümüzdeki ay da devam ettirecek gibi görünüyor. Zira billbil-kun isimli, daha önceki sızıntılarıyla güven toplayan bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre şirket, temmuz ayında oldukça sağlam oyunlarla karşımıza çıkacak.
GÜNCELLEME: Sony, aşağıdaki oyunları doğruladı.
Bir bölümünde Trabzon’daki havalimanına yer veren Call of Duty: Black Ops Cold War bu listeye dahil
Alan Wake Remastered ve Endling: Extinction Is Forever oyunlarının da Cold War’la birlikte 2 Temmuz itibariyle erişilebilir olacağı iddia ediliyor.
Oyunların PlayStation Store üzerindeki fiyatları şu şekilde:
- Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standart Sürüm - 599 TL
- Alan Wake Remastered - 219 TL
- Endling: Extinction Is Forever - 299 TL
Bunun haricinde PS Plus’tan ayrılacak oyunlar da paylaşıldı:
- Saints Row Gat out of Hell
- Stray
- Rogue Stormers
- Marvel Avengers Definitive Edition
- BioShock Remastered
- BioShock 2 Remastered
- BioShock Infinite The Complete Edition
- Borderlands The Handsome Collection
- Fluster Cluck
- Raiden V Director’s Cut
Call of Duty: Black Ops Cold War’un Trabzon sahnesini -spoiler tehlikesini göze alarak- aşağıdan izleyebilirsiniz.