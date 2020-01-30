İnsan Gibi 'Terleyebilen' Robotik Kol Geliştirildi

Bilim insanlarının son çalışması, robotların biraz daha insanlara benzemesini sağladı. Yaptıkları çalışmayla bir robotik kola terleme özelliği kazandıran bilim insanları, böylelikle yüksek sıcaklıklardaki maddeleri taşıyan robotik kolların hızlıca soğutulmasını sağlıyor.

Robotik teknoloji, günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Çünkü sektörler, artık yavaş yavaş tamamen otonom sistemlere geçiş yapmaya başladılar ve bu durum, robotlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Ancak günümüz robot teknolojileri, bilim insanlarının tam olarak istediği noktada değil. Yapılan yeni çalışmalarsa robotların, biraz daha "insanlaşmasına" yardımcı oluyor.

Günümüzdeki pek çok robot, fazlasıyla kaba görünümlere sahip ve insansı hareketler yapamıyorlar. Bilim insanları; robotların dışını yumuşak bir doku ile kaplamak ve insansı bir görünüm kazandırmak için zaten uzunca bir süredir çalışıyorlar. Bilim insanları, son çalışmalarıyla robotlar için hem kritik bir önem arz eden hem de robotların insanlara daha çok benzemesini sağlayan bir teknoloji geliştirdiler.

Terleyebilen robotik kol böyle görünüyor

Görmekte olduğunuz bu robotik kol, terleyebiliyor. Terlemeden kastettiğimiz şey ise herhangi bir mecaz anlam içermiyor. Ortam sıcaklığına bağlı olarak farklı tepkiler gösterebilen robotik kol, tıpkı insanlardaki gibi terleme yapabiliyor. İnsanlar için en temel durumlardan bir tanesi olan terleme, robotik kola fazlasıyla önemli bir yetenek kazandırmış oluyor.

Robotik kolun parmaksı yapıları, çok sayıda mikro gözeneklere sahip. Bu gözenekler, normal sıcaklıklar altında kapalı durumda oluyor. Ancak ortam sıcaklığı ya da robotun tuttuğu nesnenin sıcaklığı olması gerekenden yüksekse mikro gözenekler açılıyor ve etrafa su damlacıkları yayılıyor. Böylelikle robotik kolun sıcaklığı kısa bir süre içerisinde olması gereken seviyelere düşürülüyor. Tıpkı insan vücudunda olduğu gibi.

Bilim insanları tarafından yapılan testlere göre robotik kol, terleme özelliği olmayan robotlarla kıyaslandığında yüzde 600 oranında daha hızlı bir soğutma sağlıyor. Bu oranı biraz daha somutlaştırmak gerekirse; terleme özelliğine sahip robotik kol, dakikada yaklaşık olarak 39.1 santigrat derece soğutma yapabiliyor.

Bu teknik gelişme, bilim insanları ve robot teknolojileri için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu keşif, bilim insanlarına göre robot teknolojilerinin gelişimini doğrudan etkileyecek ve ilerleyen dönemlerde geliştirilecek robotların terleme özelliğine sahip olmasını sağlayacak.