Japonya, 18 Metrelik Yürüyen Bir Gundam Robotu Yapıyor

Japonya’nın Yokohama limanı, bu yılın ekim ayından itibaren 18 metre boyunda ve yürüyen bir Gundam robotuna ev sahipliği yapacak. Devasa robot, mühendislik anlamında oldukça usta işi bir işçilik gerektiriyor.

Japonya’nın en önemli kültür ürünleri arasında anime ve mangalar yer alıyor. Bu eserler, dünyanın dört bir yanında kendilerine seyirci bulabiliyor. Her ne kadar One Piece, Naruto, Dragonball gibi seriler son yıllara damga vurmuş olsa da onların öncesinde, robot ve meka çılgınlığı döneminde dünyayı kasıp kavuran serilerden biri Gundam'dı.

Gundam ile büyümüş olan mühendisler artık alanlarında uzmanlaşmış durumda. Yatırım da bulduktan sonra onları gerçek boyutlu bir Gundam robotu yapmaktan alıkoyacak hiçbir şey yok. Üstelik bu robot yürüyebilecek.

Animasyondan gerçeğe

İlk olarak 1979 yılında Yoshiyuki Tomino tarafından ortaya çıkarılan Gundam serisi, Japon kültürü ve dünya animasyon tarihi üzerinde büyük, metalik bir iz bıraktı. Samuraylardan ilham alan bu dev ve kılıç kuşanmış robotlar o kadar uzun süre popüler oldu ki yaklaşık 50 farklı televizyon serisine ve filme konu oldu.

Gundam o kadar büyük bir markaydı ki bugün aklınıza gelen ve içinde dev robotlar bulunduran her şey bu seriye bir şeyler borçlu. Bunlar arasında Transformers, Pacific Rim, Reel Steel, Voltron, MegaBots gibi popüler seriler de yer alıyor.

Yokohama Gundam Fabrikası, seriyle adeta özdeşleşen RX-78-2 modeli robotun gerçek boyutlu bir kopyasını yapıyor. Bu kopya yalnızca bir heykel olmayacak, hareket edebilecek ve hatta mühendisler istedikleri sonuçları elde edebilirse yürüyebilecek.

Büyük robot büyük zorluk getirir

Gundam serilerinden birinde Heero Yuy adlı karakter, “Varsayımlar hatalara götürür” gibi oldukça afili ve yer yer çok da doğru bir cümle kuruyordu. Bu kadar büyük bir robot yaparken de her şeyin yolunda gideceğini varsayamazsınız. 18 metrelik bir robot, 2 metrelik bir fabrika robotundan çok daha karmaşıktır ve var olan motorlar ya da akım düzenleyiciler bu araç için yeterli olmayabilir. Kaldı ki robotun motorları birkaç yüz kiloyu değil, 25 tonu hareket ettirmek zorunda.

Robotun eli tamamen eklemli ve tıpkı bir insan eli gibi hareket edebiliyor. Bunu yapabilen robotlar elbette var ama hiçbirinin elinin boyu 2 metre değil ve ağırlık da dert etmeleri gereken en son şey. 2 metre boyundaki devasa bir eli 200 kilonun altında tutmaksa hiç kolay değil. Robot 24 derece hareket edebilecek ve o devasa kütleyi de yürütecek.

Robotun yapım süreci videolarla anlatılıyor. Bazı videolarda mühendisler çalışmalarını açıklarken bazı videolardaysa parçaları ve şanslıysak nasıl hareket ettiklerini görüyoruz. Hatta bir videoda orijinal serinin yaratıcısı Yoshiyuki Tomino da yer alıyor ve tasarımcı Masaki Kawahara ile birlikte baş ve gövde kısmı için yürütülen çalışmaları inceliyor.

Evde kendi sanal Gundam’ınızla oynayabilirsiniz

Robot, ROS (Robot Operating System) adlı açık kaynak kodlu bir platform üzerinde ve Gazebo simülasyon yazılımı yardımıyla kullanılıyor. Geliştirme ekibi sık sık robotun ve kullanılan ekipmanların sanal kopyasını bu platformlardan yayınlıyor. Böylece ilgilenen herkes robotla ilgili çalışmaları görüp ilham alabiliyor, hatta robota poz bile verdirebiliyor.

Robotun parçalarının büyük kısmı henüz tamamlanmadı ancak serinin hayranları şimdiden dev robot için oldukça heyecanlı. Robotun açılış tarihi olarak ise 1 Ekim işaret ediliyor. Robotun bulunduğu bölgeye bir açık hava sergi alanı, kafelerin ve dükkanların bulunduğu bir tesis, robotik laboratuvarları ve konferans merkezi yapılacak.

Projenin tamamlanması muhtemelen oldukça yavaş ilerleyecek ve bu robotumuz pek de öyle taklalar atıp kötülerle dövüşecek gibi durmuyor. Yine de Gundam serisinde Gundam Unicorn’un dediği gibi "İhtimal, bize sınırlarımızın ötesine geçebilme gücü veriyor." Tıpkı devasa bir robotu yapıp hareket ettirebilme ihtimali gibi.