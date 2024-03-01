Dünyaca ünlü film serisi Terminatör'ü temel alan yeni bir oyun duyuruldu. Açık dünya ve hayatta kalma türlerini birleştiren "Terminator: Survivors" isimli oyun, 24 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Dünyanın en popüler aksiyon bilim kurgu film serilerinden Terminatör hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Video oyun geliştiricisi Nacon, düzenlediği bir etkinlikte en yeni oyununu duyurdu. "Terminator: Survivors" olarak isimlendirilen oyun, açık dünya tutkunlarını da etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Terminator: Survivors, nasıl bir oyun olacak?

Terminator: Survivors için paylaşılan ilk duyuru fragmanı, oyunun görüntü kalitesinin üst düzey olacağını gözler önüne seriyor. Birinci şahıs bakış açısında oynayacağımız oyunda, aksiyon ve maceranın seviyesi hiç düşmeyecek gibi görünüyor.

Terminator: Survivors çıkış tarihi

Nacon tarafından yapılan açıklamaya göre Terminator: Survivors, 24 Ekim 2024 tarihi itibarıyla piyasaya sürülecek. İlk aşamada sadece PC'ler için yayımlanacak olan oyun, ilerleyen dönemlerde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için de çıkış yapacak. Oyunun fiyatı ve sistem gereksinimlerine ilişkin bir açıklamaysa yapılmadı.

Terminator: Survivors konusu

Hayatta kalmaya çalışmanın esas olduğu oyun, Terminatör serisinin ilk iki filminden yararlanacak. Yani oyunseverler, aslında filmle bağlantılı bir yapımla karşılaşmış olacaklar. Üstelik bu maceraya isterseniz tek başınıza isterseniz de bir arkadaşlarınızla dahil olacaksınız. Nacom CEO'su Marco Ponte tarafından yapılan açıklamaya göre Terminator: Survivors oyuncuları, ilk aşamada "Skynet" ve Terminatör'ün varlığından habersiz olacaklar. Bu arada; oyunda Terminatör serisinden ünlü karakterlerin bulunacağı da açıklandı. Ancak bu karakterlerin hangileri olacağı belli değil.

Terminator: Survivors'ın hayatta kalmayı esas alacak olması kafanızı karıştırmasın. Oyun, PUBG benzeri bir yapıya sahip olmayacak. Hatta oyunun Steam sayfasına göz attığımızda silah kullanımının tehlike yaratacağı bilgisinin paylaşıldığını görüyoruz. Kıyamet sonrası bir dünyada silah kullanmamanın ne gibi etkileri olacağını ise ancak oyun yayımlandığı zaman anlayabileceğiz.

Terminator: Survivors için hazırlanan ilk tanıtım videosu: