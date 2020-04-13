Terraria’nın Son Genişleme Paketi Mayısta Yayınlanacak

Yolculuğuna 2011 yılında başlayan Terraria’nın son genişleme paketini ne zaman alacağı açıklandı. Oyunun dördüncü ve son genişleme paketi Terraria: Journey’s End, 16 Mayıs’ta ücretsiz olarak sunulacak.

Terraria, 2011 yılında yoluculuğuna ilk başladığında 2 boyutlu Minecraft klonu olarak anılıyordu ancak geçen yıllar içerisinde en büyük ‘sandbox’ oyunlardan bir tanesi olmayı başardı. Üstelik oyun henüz bitmiş değil.

Terraria 1.4 ya da resmi adıyla Terraria: Journey’s End, oyunun dördüncü ve son genişleme paketi olacak. Terraria’nın bu son genişleme paketi de önümüzdeki ay oyunculara sunulacak.

Terraria: Journey’s End

~Terraria: Journey’s End, PC’de 16 Mayıs 2020’de yayınlanacak.

Terraria: Journey’s End, 16 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacak. Geliştirici ekibin yıllardır üstünde çalıştığı bu güncelleme, geçtiğimiz senenin haziran ayında düzenlenen E3 fuarında tanıtılmıştı. Ayrıca bugün yayınlanan görselde oyuna iki yeni zorluk modunun ekleneceği de görülüyor. Açıklamaya göre bu zorluk modlarının isimleri Master ve Journey olacak. Modların, Minecraft’taki yaratıcılık modu gibi olduğu ancak o kadar açık uçlu olmayacağı düşünülüyor.

Oyunun geliştiricileri, genişleme paketiyle birlikte gelecek olan özelliklerden epeyce bir süredir bahsediyordu ve oyunda gerçekleşecek olan tüm değişiklikler yayınlandı. Genişleme paketiyle birlikte birçok yeni silah, daha güçlü kılıçlar, yeni gıdalar, yeni evcil hayvanlar ve minyonlar oyunculara sunulacak.

Terraria, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yolculuğuna 2011 yılında başlayan bir oyun ve geçen zaman içerisinde birçok platforma çıkış yaptı. Oyunun oynanabildiği platformlar arasında 3DS, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Xbox 360, Xbox One, Android gibi birçok platform yer alıyor. Oyun, yayınlandığı platformların çoğunda oyunculardan geçer not almayı başardı.

Peki, siz Terraria’yı oynayanlar arasında mı bulunuyorsunuz? Uzun süredir geliştirilen Terraria'yı hangi platformda oynuyorsunuz? Oyunla ilgili tüm fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.