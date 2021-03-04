TESFED, E-Spor Yardımcı Antrenörleri Eğitecek

Türkiye E-Spor Federasyonu, bugün paylaştığı duyuruda e-spor yardımcı antrenörlerinin eğitileceği bir kurs başlatılacağını açıkladı. 22 Mart'ta başlayacak olan kursa katılmak için 250 TL'lik bir ücretin ödenmesi ve adaylarda aranan şartların karşılanması gerekiyor.

Son yıllarda inanılmaz derecede büyüyen bir sektör olan e-spor, sunduğu rekabet heyecanı sayesinde ülkemizde de daha büyük bir sektör olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün, Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından bu ilerlemenin tuğlalarından birisi olacak bir duyuru yapıldı.

TESFED, internet sitesinde paylaştığı duyuruda 'E-Spor Yardımcı Antrenör' yetiştirmek üzere kurs açılacağını açıkladı. Birinci kademe e-spor yardımcı antrenörlerin yetiştirileceği kursun detaylarına ve kursa başvuru yapmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlara da yer verildi.

Kurs nasıl gerçekleştirilecek?

22 Mart – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak olan kurs süresince adaylar, internet üzerinden eğitim alacak. Yayınlanan eğitim programına göre hafta içi her gün 18:00'da başlayacak olan kurs, en geç 23:25'e kadar verilecek derslerle sürecek. 1 Nisan günü sona eren kursun sınavıysa 5 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kursa nasıl başvurulur?

Kursa başvurmak için bu bağlantıda yer alan e-Devlet sayfasını kullanabilirsiniz. 8-18 Mart tarihlerinde ön başvuruları alınacak kurs, ücretsiz olmayacak. Kurstan faydalanabilmek için 250 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca kursa başvurmak için aranan en önemli şart Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olmuş olmanız ya da üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olmuş olmanız.

Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından verilecek E-Spor Yardımcı Antrenör (Birinci Kademe) Eğitim Kursu hakkında daha fazla bilgi almak ve adaylarda aranan şartları öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Son olarak kursun kontenjanının 75 kişi olduğunu belirtelim. Bu nedenle kursta yer almak için acele etmeniz gerekebilir.