Blade&Soul: Revolution, Android ve iOS İçin Yayınlandı

PC kullanıcılarının yakından tanıdığı Blade & Soul'un iOS ve Android sürümü yayınlandı. Oyuncular için MMORPG deneyimi sunan oyunun, yayınlanmasının üzerinden saatler geçmiş olsa da tam not almayı başardı. Ülkemizdeki oyuncular da bu yapıma tam not verdiler.

Akıllı telefonlar için geliştirdiği oyunlarla bilinen Güney Koreli Netmarble, iOS ve Android ekosistemleri için geliştirdiği son oyunu Blade & Soul: Revolution'ı resmen yayınladı. An itibarıyla Google Play Store ile App Store üzerinden erişebildikleri ücretsiz oyun, mobil oyun tutkunlarını daha şimdiden mest etmiş durumda.

Blade & Soul: Revolution, ilk kez geçtiğimiz yıl mart ayında duyurulmuştu. Planlanan çıkış tarihi birkaç kez ertelenmiş olsa da oyuncuların ilgisini düşürmemeyi başaran geliştirici ekip, oyunda sunduklarıyla da beklentileri karşılamış gibi görünüyor. Zira oyunun Türkiye'deki hayranlarının Google Play Store'a bıraktıkları yorumlara baktığımızda, oyunun hemen herkes tarafından sevildiğini görüyoruz.

Blade & Soul: Revolution, oyunculara neler vadediyor?

Blade & Soul: Revolution, masaüstü oyuncularının yıllar önce tanıtıkları Blade & Soul'un akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan bir versiyonu. Özellikle de MMORPG türündeki mobil oyunseverlere hitap edecek oyun, 5 farklı karakter türüne destek veriyor. Kendinize en uygun karakteri seçtikten sonra da diğer çevrimiçi oyuncularla birlikte açık dünya ve RPG'nin tüm nimetlerinden faydalanabileceksiniz. Bu bağlamda bir yandan karakterinizi güçlendirmeye çalışacak, öte yandan kıyasıya bir rekabetin içinde yer alacaksınız.

Google Play Store ve App Store'da yayınlanan Blade & Soul: Revolution ile ilgili açıklamalarda bulunan Netmarble yöneticisi Andy Kang, geçmiş yıllarda edindikleri tüm becerileri son oyunlarında kullandıklarını söylüyor. Blade & Soul: Revolution'ın dünya genelindeki hem MMO hem de RPG tutkunlarını bir araya getireceklerini söyleyen Kang, oyunun bugüne kadarki en iyi mobil deneyimlerden bir tanesini sunacağını ifade ediyor.

Türk oyuncular, Blade & Soul: Revolution'a tam not verdi: İşte bazı yorumlar

Eğer sizler de Blade & Soul: Revolution isimli bu oyunu ücretsiz olarak indirmek isterseniz, oyunun Google Play Store listelemesine buradan, App Store listelemesine de buradan ulaşabilirsiniz.