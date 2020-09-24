Teşhir Ürünü Ne Demek, Satın Almakta Sakınca Var mı?

Kullanıcılar pek çok farklı ürün kategorisi içerisinde teşhir ürünü etiketli olan ve aynı ürünlere göre çok daha uygun fiyatlı olan ürünlerle karşılaşırlar. Peki, teşhir ürünü ne demek? Bu ürünleri almakta bir sakınca var mı? Konuyu sizin için inceledik ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

Ülkemizde elektronik başta olmak üzere pek çok farklı kategorideki ürün fiyatlarında artış yaşanıyor. Bu artışa bağlı olarak kullanıcılar ikinci el ya da teşhir ürünü gibi alternatiflere yöneliyorlar. Fakat teşhir ürünü alan kişilerin aklında ister istemez soru işaretleri oluyor. Çünkü kullanıcılar uygun fiyatlı bir ürün alıp sonrasında astarı yüzünden pahalıya gelmesini istemiyorlar.

Peki, teşhir ürünü alınır mı? Bu soruya direkt olarak evet ya da hayır cevabı vermek mümkün değil. Çünkü teşhir ürünü almadan önce ürünün kategorisine göre sorulması gereken bazı sorular ve dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sizin için teşhir ürün ne demek, teşhir ürünü alınır mı gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık.

Teşhir ürünü ne demek?

Teşhir, kelime kökeni olarak sergilemek anlamına geliyor. Teşhir ürünü ise sergilenen ürün demektir. Mağazalar farklı kategorideki ürünlerden bir tanesini açarak ve kullanılır duruma getirerek standa koyar. O ürünü almak isteyen kullanıcılar teşhir ürününü inceleyerek alacakları ürün ile ilgili bilgi edinmiş olurlar.

Pek çok farklı kategoride ürünün teşhiri vardır. Bunlardan bazıları; akıllı telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, tül perde, bahçe mobilyaları gibi ürünlerdir. Elektronik olmayan teşhir ürünü için dikkat edilmesi gereken nokta hasarlı olup olmamasıyken, elektronik ve benzeri ürünler için sorulması gereken çok daha fazla soru var.

Teşhir ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Ürün tüm aksesuarlarıyla birlikte mi geliyor?

Ürün iyi durumda mı?

Ürün daha önce iade edilmiş mi?

Teşhir ürünü olması fiyatını gerçekten düşürmüş mü?

Teşhir ürünü almaya değer mi?

Ürün tüm aksesuarlarıyla birlikte mi geliyor?

Bu noktada aksesuar kavramını kutu içinden çıkan parçalar ya da alınan ürünün tam olarak çalışması için gerekenler olarak düşünebilirsiniz. Teşhir ürünü bir akıllı telefon alırken kutu içinden çıkan şarj aleti, kulaklık ya da bazı akıllı telefonlarla birlikte verilen koruma kılıfı gibi aksesuarların teşhir ürünü ile birlikte verilip verilmediğine dikkat edin.

Aldığınız bir teşhir ürünü bile olsa üretici firmanın ürün ile birlikte kullanıcıya sunduğu tüm aksesuarlara sahip olma hakkınız var. Eğer satın aldığınız mağaza teşhir ürünü ile birlikte bu tip aksesuarları vermiyorsa ürünü satın almayın ya da diğer bir seçenek olarak satın alacağınız fiyat üzerinden indirim yapılmasını talep edin.

Genel olarak böyle durumlarda teşhir ürünü alacak kullanıcı mağaza tarafından bilgilendirilir ve ürünün fiyatının ona göre belirlendiği söylenir. Ancak zaten aldığınız ürünün belirli bir yıpranma payına sahip olduğu ve mağazanın elden çıkarma gayretinde olduğu düşünüldüğü zaman pazarlık konusunda alıcının daha güçlü olduğunu söylemek gerekiyor.

Ürün iyi durumda mı?

Elbette bir teşhir ürünü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ürünün iyi durumda olup olmadığıdır. Elektronik dışındaki teşhir ürünleri çok daha yıpranmış durumda olurlar. Örnek vermek gerekirse teşhirde birkaç ay kalmış bir koltuk, evinizde bir yıl kullandığınız bir koltuk kadar yıpranmış durumda olabilir. Ancak genel durumu sağlam ise bu yıpranma göz ardı edilebilir.

Elektronik ürünlerde ise durum biraz daha karışık. Dışarıdan sağlam görünen bir elektronik ürün, pek çok farklı noktada kullanıcıyı yarı yolda bırakabilir. Bu nedenle bir teşhir ürünü almadan önce gerçek anlamda tüm detaylarıyla incelemeniz gerekiyor.

Bir teşhir ürünü televizyon alırken yalnızca açmanız ve birkaç farklı renkte görüntü izlemeniz ürünün sağlam olup olmadığını size gösterecektir. Ancak beyaz eşya gibi teşhir ürünlerinde bir süre kullanmadan durumunu anlayamazsınız. Bu nedenle satın alım anlaşması sırasında iade etme hakkınız olduğundan emin olun.

Ürün daha önce iade edilmiş mi?

Genel olarak pek çok teşhir ürünü hiç kullanılmamış olarak standa ya da vitrine konulur ve ürün orada zaman içinde belli oradan yıpranma yaşar. Ancak bazen teşhir ürünleri daha önce satın alınmış ve sonra mağazaya iade edilmiş ürünlerdir. Bir teşhir ürünü almadan önce ürünün iade edilip edilmediğini mutlaka öğrenin.

Bu durumun önemli olmasının nedeni, ürünün iade edilme gerekçesidir. Pek çok ürün ilk 15 gün ya da bir ay içinde koşulsuz olarak iade edilebiliyor. Sizin alacağınız ürün sadece hoşa gitmediği için iade edilmiş bir ürün ise sorun yok. Ancak üründe bir hata varsa hatta bu nedenle defalarca alınıp iade edildiyse ortada önemli bir sorun var demektir.

Belli ki üründe fabrika çıkışı bir hata var ve mağaza bir türlü ürünü elinden çıkaramıyor. Bu nedenle de teşhir ürünü olarak çok daha uygun bir fiyata satmaya çalışıyor. Fiyatı uygun bile olsa birkaç kullanımdan sonra sıkıntı çıkaracak bir ürünü satın almayın. Alacağınız teşhir ürünü ile ilgili detaylı sorular sormaktan çekinmeyin.

Teşhir ürünü olması fiyatını gerçekten düşürmüş mü?

Bir teşhir ürünü alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de elbette fiyat durumu. Sonuçta daha uygun fiyatlı olduğu için teşhir ürünü tercih ediliyor. Peki, teşhir ürünü gerçekten uygun fiyatlı mı?

Alacağınız teşhir ürününün sıfır yani hiç kullanılmamış durumdaki fiyatını diğer mağazalardan öğrenebilirsiniz. En önemli nokta ise internet sitelerinden mutlaka fiyat araştırması yapmanız. Çünkü artık mağaza ile internet sitesi arasında bazen yarı yarıya fiyat farkı bile olabiliyor.

Aynı ürünün bir de farklı satış sitelerindeki ikinci el fiyat durumuna bakın. Teşhir ürünü adı üstünde pek çok kişi tarafından kullanılan ve yıpranan bir ürün. İkinci el ürün ise tek kişi tarafından kullanılmıştır. Aralarındaki fiyat farkını dikkate alarak tercihinizi buna göre şekillendirmenizde yarar var.

Teşhir ürünü almaya değer mi?

Almaya değer mi sorusu aslında altında çok daha fazla alt başlık barındıran bir soru. Mesela, teşhir ürünü güncel mi? Bir yıl sonra hiçbir işe yaramayacak bir ürün, uygun fiyatlı bile olsa alınmaz. Teşhir ürünü o fiyatı hak ediyor mu? Hemen yan stantta hiç kullanılmamış ve benzer özelliklerde bir ürün biraz daha pahalı ama daha uzun ömürlü olabilir.

Söz konusu teşhir ürünün almaya değer olup olmadığı tamamen kullanıcı tercihine kalmış bir durumdur. Birkaç ay teşhirde kalmış bir ürün neredeyse sorunsuz olabilir ama belki birkaç yıldır teşhirde duran bir ürün almaya değmez. Çünkü karlı çıktığınızı düşündüğünüz fiyat farkını ilerleyen günlerde tamir masrafları için harcayabilirsiniz.

Elbette bu noktada teşhir ürününü satın aldığınız mağaza da oldukça önemli. Bazı mağazalar ürünü elden geçirerek neredeyse hiç kullanılmamış gibi yaparak kullanıcıya sunarlar. Bazı mağazalar ise olduğu gibi ürünü teslim eder. Elden geçirilmiş teşhir ürünü fiyatı biraz daha yüksek olabilir ancak sonuç çok daha verimli olacaktır.

Sizin için teşhir ürünü ne demek, almakta bir sakınca var mı gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Yukarıdaki soruları alacağınız teşhir ürününe ve ürünü satan mağazaya göre uyarlayarak en doğru alışverişi gerçekleştirebilirsiniz.