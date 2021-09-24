'Teşkilat'ın Numarasını İsteyen Kuryeye Beraat Kararı

2020 yılında hakkında işlem yapmak isteyen kolluk kuvvetlerine sert çıkan ve telefonla aradığı kişiye "Bana teşkilatın numarasını verin" diyen vatandaşın karar duruşması görüldü. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi Cihan Aksu isimli vatandaşın beraatine karar verdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yılın sonlarında, internet ortamında da viral olan bir olay yaşanmıştı. 19 Eylül 2020'de gerçekleşen olayda Cihan Aksu isimli bir kurye, İstanbul Tuzla'da kolluk kuvvetlerinin kendisi hakkında işlem yapması üzerine tehditler savurmuş, telefonla aradığı bir kişiye de "Bana teşkilatın numarasını verin..." demişti. Üzerinden bir yıl geçse de unutulmayan bu olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yaşanan olaylar üzerine hakkında dava açılan Aksu'nun Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, "Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği düşünülen Cihan Aksu'nun suçsuz olduğuna karar verdi. Daha önceki dönemlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aksu, davadan beraat etmiş oldu.

5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu

Aksu, kolluk kuvvetleriyle karşılaştığı sırada "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin." ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında da "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin." ifadelerini kullanarak, kolluk kuvvetlerini apaçık tehdit etmişti. Ancak Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Aksu'nun polisleri etkileyecek gücünün ve yetkisinin bulunmadığının yaşanan olaylarla görüldüğünü söyleyerek, herhangi bir suç unsurunun oluşmadığı kararını verdi. Böylelikle 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenen adam, hakkındaki davadan beraat etti.

Cihan Aksu, Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya katılmadı. Ancak mahkeme heyeti, duruşmada süreci baştan sona kadar okudu. Yapılan okuma sırasında tutuksuz yargılanan sanığın teşkilattan kast ettiği şeyin ailesi ve arkadaşları olduğunu ifade ettiği belirtildi. Türk kamuoyu bu kararı nasıl karşılar bilinmez ancak yaşanan olaylar silsilesi, öyle ya da böyle sona ermiş oldu.

İşte yaşandığı dönem viral olan "Bana teşkilatın numarasını verin" meselesi