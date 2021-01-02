Tesla'ın en çok satan modellerinden birisi olan Model S, bu kez yeni tasarımı taşıyan bir prototip olarak yollarda görüntülendi. Görüntülenen prototipin yeni Tesla Model S Plaid olduğu da tahminler arasında.

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2012 yılından bu yana ürettiği Model S lüks sedan otomobilini günümüzde de yenileyerek kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Tesla Model S'in önümüzdeki aylarda nasıl özelliklere sahip olacağını bilmesek de bugün Tesla'nın bir prototipi yollarda görüntülendi.

Tesla, Model S ve X otomobillerinin üretimini kısa süreliğine durdurmuşken bir Tesla Model S prototipi ABD yollarında kendisini gösterdi. YouTube'da "The Kilowatts" isimli bir kanaldan paylaşılan videoda prototipin yeni bir tasarıma sahip olduğu görüldü. Yeni Tesla, Palo Alto'da Tesla merkezi yakınlarında dolaşıyordu.

Tesla prototipi yollarda görüntülendi:

Yukarıdaki videoda açık bir şekilde görülebileceği üzere Tesla Model S modeli yepyeni bir görünüme kavuşacak. Araç, bir önceki versiyonlara göre daha geniş bir vücuda, yeni arka difüzöre, birçok noktasında krom parçalara, yeni farlara ve biraz genişletilmiş tekerleklere ev sahipliği yapacak.

Gördüğümüz otomobilin Tesla'nın elinden çıktığını ve üzerinde hiçbir oynama yapılmamış bir model olduğunu bilsek de hâlâ bazı belirsizlikler bulunuyor. Bu prototipin yeni üretim Model S mi olacağı yoksa Model S Plaid'in bir prototipi mi olduğu bilinmiyor. Tesla'nın Model S Plaid'i bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkaracağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz aylar boyunca Tesla'nın Model S ve Model X'in tasarımında yenileme yapacağı hakkında bazı haberler yayınlanmıştı. Bu haberler Tesla'nın Model S Plaid'in "bazı önemli değişiklikler" gerektireceğini açıklamasıyla doğru olmaya bir adım daha yaklaşmıştı. Dolayısıyla yukarıdaki otomobilin Model S Plaid olması bir tık daha olası gibi duruyor.