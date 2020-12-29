Bir Tesla Araç, 310 Yıllık Kemanla Birlikte Çalındı

ABD'de bir sanat tüccarı, Londra'dan 500 bin dolara satın aldığı 310 yıllık kemanı Tesla aracıyla birlikte çaldırdı. FBI ve Los Angeles polisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bir sanat tüccarı olan Rowland Weinstein, Tesla aracını içerisinde son derece pahalı bir kemanla birlikte hırsızlara çaldırdı. Yalnızca birkaç dakika içerisinde gerçekleşen bu hırsızlık, Rowland’a hem pahalı bir arabaya, hem de son derece pahalı bir tarihi kemana mal oldu.

FBI ve polis, yapılan hırsızlıkla ilgili bir soruşturma başlattı. Hırsızın kemanı mı yoksa arabayı mı hedef aldığı henüz bilinmese de Weinstein, kemanı da göz önünde bulundurursak dünyanın en pahalı Tesla’sını kaybetmiş oldu.

Kemanın değeri 800 bin dolar

Rowland Weinstein, bahsi geçen 310 yıllık kemanı Londra’da bir müzayedede yaklaşık olarak 500 bin dolara satın almış. Kemanın, 1710 yılında Hieronymus Amati tarafından üretilen bir enstrüman olduğu açıklandı. Weinstein, kemanın şimdiki değerinin çok daha yüksek olduğunu, 700 - 800 bin dolar arasında bir değere sahip olduğunu belirtti.

Verilen ifadeye göre Weinstein, içerisinde kemanın da bulunduğu Tesla aracı, Los Angeles’ta bulunan evinin önüne park etmiş ve arabanın anahtarlarının cebinden düştüğünü fark etmeden evine giriş yapmış. Birkaç dakika sonra aracına dönmek istediğinde, Tesla’sının çalındığını görmüş.

Ara sıra müzisyen arkadaşlarının 310 yıllık kemanı çalmalarına izin verdiğini dile getiren Weinstein, kemanın ve aracının çalınmasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi; "Bu keman tarihin bir parçasıydı ve ben de ona sahip çıkıyordum. Benden çalınan bu parça, son derece kırılgan bir yapıya sahip. Umarım hırsızlar bu kemana nasıl davranmaları gerektiğini biliyordur. Keman yanlış kişilerin eline düşerse çok büyük derecede zarar görecektir."

Los Angeles polisi ve FBI, hırsızlığın ardından bir soruşturma başlattı. Polis bu hırsızlığın planlı olmadığını, suçun ani bir şekilde işlenmiş olabileceğini dile getirdi. Yapılan açıklamalarda aynı zamanda kemanın ve aracın hala Los Angeles’ta olabileceğine dair bilgiler de bulunuyordu.