Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin kalplerini ısıtacak bir "kampanya" duyurdu. Tesla Avrupa&Orta Doğu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim'de Türkiye'deki Tesla şarj istasyonları, tüm elektrikli araçlar için ücretsiz olacak.
Tesla'nın paylaşımı:
Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!"
Türkiye'deki Tesla şarj istasyonları nerede?
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bolu
- Edirne
- Çankırı
Türkiye'deki Tesla Superchargerların tam konumlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.