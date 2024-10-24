Tesla, 29 Ekim'de Türkiye'deki tüm şarj istasyonlarının tüm elektrikli araçlar için ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin kalplerini ısıtacak bir "kampanya" duyurdu. Tesla Avrupa&Orta Doğu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim'de Türkiye'deki Tesla şarj istasyonları, tüm elektrikli araçlar için ücretsiz olacak.

Tesla'nın paylaşımı:

Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!"

Türkiye'deki Tesla şarj istasyonları nerede?

İstanbul

Ankara

İzmir

Bolu

Edirne

Çankırı

Türkiye'deki Tesla Superchargerların tam konumlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.