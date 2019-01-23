  • Tesla, 360 Derece Yol Kamerasını Gözcüye Çevirmenin Peşinde

Tesla, 360 Derece Yol Kamerasını Gözcüye Çevirmenin Peşinde

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Tesla, TeslaCam özelliğini geliştirerek 360 derece görebilen gözcü kameralar üretmek istiyor. Musk’a göre yeni özellik yakında kullanılmaya başlanacak.

Teslai geçtiğimiz yılın sonlarında yeni yol kamerasını tanıtmıştı. Bu kamera, otopilot kameradan faydalanıyordu. Yeni yazılım ile bu kameranın geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni özelliğin ilk versiyonunda Tesla kullanıcıları, “Bulabildikleri en büyük boş alana sahip USB’yi” kullanmak ve USB belleği de FAT32 biçimlendirmek durumundaydı. Cihazın içinde elle yaratılan bir TeslaCam klasörü olması ve cihazın, aracın ön konsolundaki USB yuvalarından birine takılması isteniyordu. TeslaCam bu klasöre son bir saatlik görüntüyü kaydederken, 1 saatten daha eski görüntülerin de üstüne yazıyor. Seçilen videolara ise timestamp atarak silinmelerini engellemek mümkün.
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Aracın görüş alanı ne yazık ki otomatik pilotun öne dönük, dar görüş alanıyla sınırlı durumda.

Musk’a göre yeni güncelleme, AP 2.0+ kullananlar dahil geliştirilmiş şoför teknolojisi olan araçları ve sahiplerini kapsayacak.
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Kaynak : https://electrek.co/2019/01/22/tesla-sentry-mode-360-dashcam-elon-musk/
Etiketler: tesla, Elon Musk, sentry
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