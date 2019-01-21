Tesla, Supercharger'ları Diğer Araçlardan Nasıl Koruyor?

Benzinli araçların Tesla şarj istasyonlarını işgal etmesine karşı bir önlem almak isteyen Tesla, yalnızca kendi araçlarını kullanan kişilerin açabileceği bariyerler inşa etti.

Birleşik Devletler menşeli elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, Supercharger adlı hızlı şarj istasyonları ile Tesla kullanıcılarının araçlarının bataryalarını normalden daha hızlı bir şekilde doldurmalarını sağlar.

Sosyal medyada yayınlanan bazı görsellere göre Tesla, Asya’nın yükselen devi olan Çin’de yeni bir uygulama başlatmış durumda. Uygulama dahilinde Supercharger istasyonlarındaki park yerlerinde bariyerler bulunuyor ve Tesla harici araçlar bu park yerlerine giremiyorlar.

Elektrikli olmayan araçların park yerlerini işgal etmemesi için konulduğu düşünülen bariyerleri açmak için Tesla sahiplerinin WeChat uygulamasını açıp park yerine bulunan QR kodu taraması gerekiyor.

Supercharger istasyonlarına bariyer konulması uygulaması fotoğrafların çekildiği istasyon dışında uygulanıyor mı tam olarak bilinmiyor. Ancak benzinli araçların Supercharger istasyonlarını işgal etmesinden yakınan Tesla sahipleri, uygulamanın genişletilmesini istiyor.