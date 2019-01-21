  • Tesla, Supercharger'ları Diğer Araçlardan Nasıl Koruyor?

Tesla'nın Yeni Supercharger'larına Tesla Dışında Başka Araçlar Nasıl Giremiyorlar?

1 dk okuma süresi
19
8
4
1
0
Benzinli araçların Tesla şarj istasyonlarını işgal etmesine karşı bir önlem almak isteyen Tesla, yalnızca kendi araçlarını kullanan kişilerin açabileceği bariyerler inşa etti.

Birleşik Devletler menşeli elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, Supercharger adlı hızlı şarj istasyonları ile Tesla kullanıcılarının araçlarının bataryalarını normalden daha hızlı bir şekilde doldurmalarını sağlar.
İLGİLİ HABER

Volkswagen, Dizel Araçlardaki Hurda Teşviğini Almanya'nın Tamamına Yayabilir

Sosyal medyada yayınlanan bazı görsellere göre Tesla, Asya’nın yükselen devi olan Çin’de yeni bir uygulama başlatmış durumda. Uygulama dahilinde Supercharger istasyonlarındaki park yerlerinde bariyerler bulunuyor ve Tesla harici araçlar bu park yerlerine giremiyorlar.

Elektrikli olmayan araçların park yerlerini işgal etmemesi için konulduğu düşünülen bariyerleri açmak için Tesla sahiplerinin WeChat uygulamasını açıp park yerine bulunan QR kodu taraması gerekiyor.
İLGİLİ HABER

Otomobiller Hakkındaki Genel Kültürünüzü Tavan Yapacak 10 Bilgi

Supercharger istasyonlarına bariyer konulması uygulaması fotoğrafların çekildiği istasyon dışında uygulanıyor mı tam olarak bilinmiyor. Ancak benzinli araçların Supercharger istasyonlarını işgal etmesinden yakınan Tesla sahipleri, uygulamanın genişletilmesini istiyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://tr.motor1.com/news/301791/tesla-sarj-istasyonu-bariyer-engeli/
Etiketler: tesla
19
8
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
19
8
4
1
0