Tesla Model 3, Sonunda Avrupa Yollarına Çıkacak

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Elektrikli araç denince akıllara ilk gelen marka olan Tesla, uzun zamandır hedeflediği Avrupa pazarına giriş için sonunda onay aldı. Tesla'nın nispeten daha uygun fiyatlı olarak tanımladığı modelinin, Avrupa elektrikli araç piyasasına hareket katması bekleniyor.

Hem tasarımlarıyla, hem de teknolojik özellikleriyle tüm dünyanın beğenisini toplayan elektrikli araç üreticisi Tesla, uzun zamandır bu alandaki rekabeti Avrupa'ya da taşımayı hedefliyordu. Gerekli otoritelerden bazı onaylar alması gereken şirket, yasal süreçleri tamamlayarak, sonunda hedefine ulaştı. 
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Şubat ayı içerisinde Tesla, Avrupa'daki potansiyel müşterileri için Model 3'ün tanıtımını gerçekleştireceğini açıklamıştı. Tam da bu tanıtımdan önce, yasal olarak gerekli izinlerin alınması da firma için oldukça sevindirici bir haber oldu. Tesla'nın yaptığı açıklamaya göre içinde Model 3'lerin yüklü olduğu bir kargo gemisi çoktan yola çıkmış durumda. Şubat ayının ilk günlerinde Avrupa topraklarına iniş yapacak olan elektrikli araçlar, çok kısa süre içerisinde sokaklarda dolanmaya başlayacaklar.
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Tesla'nın önünde sadece son bir adım kaldı: O da Avrupa yönetim kurulundan gelecek olan onay. Pahalı araçları ile bilinen şirket, Avrupa pazarında Model 3'ün orta sınıf varyasyonlarını piyasaya süreceklerini açıkladı. Bu hamle Tesla'nın, elektrikli araçlar için çok büyük yatırımlar yapan Avrupalı otomobil üreticilerine ciddi bir rakip olacağını gösteriyor.
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Geçtiğimiz günlerde şirketin %7'lik bir küçülmeye gideceğini açıklayan Elon Musk, Avrupa pazarı dahil olmak üzere oldukça rekabetçi hedefleri olduğunu, bu nedenle bazı alanlarda küçülmeye gidip, hedef odaklı çalışacaklarını açıklamıştı. Musk, aynı zamanda işten çıkarılan kişilerin kendilerini kovulmuş olarak görmemeleri gerektiklerini, bu kişilerin iş-yaşam dengesi çok daha iyi olan, köklü firmalarda çok iyi işler bulabileceklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak : https://techcrunch.com/2019/01/21/the-tesla-model-3-is-finally-approved-for-european-roads/
Etiketler: tesla model 3, avrupa pazarı
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