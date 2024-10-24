Tesla, üretim hattında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını duyurdu. Firma, 22 Ekim'de 7 milyonuncu otomobilini banttan indirdi.

Elektrikli otomobil sektörünün vazgeçilmez isimlerinden Tesla, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Tesla, an itibarıyla 7 milyonuncu otomobilini banttan indirdi.

2003 yılında kurulan Tesla, 1 milyonuncu otomobilini 2020'nin başlarında üretmişti. Elektrikli otomobillerin o dönemlerde bir furya hâline gelmesi, markanın çok büyük bir hızla büyümesine ve üretim kapasitesini artırmasına yol açtı. Eylül 2023'te 5 milyonuncu arabasını üreten firma, şimdi de 7 milyon adet üretime ulaşmış oldu.

Tesla, 7 milyonuncu üretimini bu fotoğraf ile kutladı

Tesla, elde ettiği başarıyı yukarıda gördüğünüz fotoğraf ile duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "22 Ekim’de de 7 milyonuncu aracımızı ürettik." ifadesine yer verildi.

Otomobil sektörünün tamamını düşündüğümüz zaman Tesla'nın rakiplerinden geri kaldığı gerçeğini de söylemek gerek. Mesela Volkswagen, 150 milyonuncu otomobilini 2017 yılında üretmişti. Ancak bunun temel nedeni, Tesla'nın model sayısının kısıtlı olması ve elektrikli otomobillerin geçmiş yıllarda bu kadar popüler olmaması.