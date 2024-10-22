Alcon Entertainment, Tesla ve Warner Bros'u sibertaksi lansmanındaki görsellerden dolayı dava etti.

Tesla, yeni otonom siber taksisini tanıtmak için bir etkinlik düzenlemiş, etkinlikte de çeşitli görseller paylaşmıştı. Film ve televizyon stüdyosu Alcon Entertainment, aracın tanıtımı için Blade Runner 2049 filminden görsellerin kullanıldığı gerekçesi ile Tesla ve Warner Bros'a dava açtı.

Kaliforniya Federal Mahkemesi'nde açılan davada Alcon, iki firmanın ABD Telif Hakları Yasasını ihlal ettiğini ve Tesla'nın kendisini Alcon ile ilgisi varmış gibi göstererek yanıltıcı reklam yaptığını iddia etti. Alcon Entertainment, mahkemeye sunduğu dilekçede Musk'a yüklenmeyi de ihmal etmedi.

"Kaprisli ve keyfi davranışları göz önünde bulundurulmalı"

Dava dilekçesinde yer alan “Herhangi bir ihtiyatlı marka, Tesla ortaklığını değerlendirirken, Elon Musk’ın büyük ölçüde abartılmış, son derece politize olmuş, kaprisli ve keyfi davranışlarını, ki bu bazen nefret söylemine kadar varabiliyor, göz önünde bulundurmalıdır” ifadesi dikkat çekerken, Tesla ya da Warner Bros tarafından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Warner Bros, başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'un yer aldığı yapımın dağıtımcılığını üstlenmişti. 1982 tarihli bilim kurgu klasiği Blade Runner'ın devam filmi olan yapım, 2018 yılında iki Oscar ile ödüllendirilmişti.

Alcon'un Warner Bros'u da davaya dahil etme nedeni ise firmanın Tesla'nın etkinliği için Blade Runner filminin görsellerini kullanma talebi oldu. Alcon bu talebi reddetse de Warner Bros ve Tesla'yı "Yapay zekâ ile filme benzer görsel oluşturarak" bu red cevabının etrafından dolaşmakla suçluyor.

Davacı şirketten gelen açıklamada, sanıkların davranışlarının "Alcon’un ‘Blade Runner’ marka iş ortakları, Amazon Prime için yapılacak olan ‘Blade Runner 2099’ dizisi dahil olmak üzere, müşterileri arasında kafa karışıklığına yol açmasının muhtemel olduğu" ifade edildi.