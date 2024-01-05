Tesla, ABD'deki modellerinin tahminî menzillerini internet sitesi üzerinden sessiz sedasız düşürdü. Şirketten bunun nedeni hakkında açıklama gelmedi ancak bazı tahminler var.

Türkiye’de Model Y aracıyla faaliyetlerini sürdüren Tesla, ABD’de modellerinin teknik özelliklerinde sessiz sedasız değişikliğe gitti. Şirketin resmî internet sitesinde yapılan değişiklikler, araçların tahminî menzilleriyle alakalıydı.

Değişiklik, ilk olarak Electrek tarafından fark edildi. Buna göre Elon Musk yönetimindeki otomobil üreticisi, Model Y araçlarının menzillerini düşürdü.

Longe Range ve Performance versiyonlarının menzilleri %6 civarında düşürüldü, diğer Tesla modellerin de değişiklik gözlemlendi

Örneğin Model Y Long Range versiyonun menzili, 330 milden (531 km civarı) 310 mile (498 km) düşürüldü. Performance versiyonda ise 303 milden (487 km) 285 mile (458 km) indirildi. En ucuz versiyon olan Arkadan İtiş versiyonda ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Long Range ve Performance’in düşüşleri %6 civarında oldu. Şirket bunlar dışında iki yeni renk seçeneğini de sitesine eklemiş.

Öte yandan The Verge’ten gelen bilgiler, yalnızca Model Y’nin değil, diğer araçların da bundan etkilendiğini ortaya koydu. Buna göre şirket, Model S ve Model X’in menzillerinde de küçük değişikliklere gitti.

Menzillerin neden düşürüldüğü konusunda resmî bir açıklama olmasa da bazı tahminler var

Öncelikle sadece ABD’deki otomobillerin bundan etkilendiğini belirtelim. Türkiye de dahil diğer pazarlarda böyle bir değişiklik yok. Şirket, neden tahminî menzillerde değişikliğe gittiği konusunda da bir açıklama yapmadı.

Ancak Drive Tesla’nın aktardığına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, enerji tüketimini artıran konfor ve işlevsellik iyileştirmeleri. İkincisi ise ABD’de araçların verimliliğinden ve menzillerinden sorumlu Çevre Koruma Ajansının (EPA) testleri. Buna göre yenilenen test gereksinimlerinin uygulanması menzilde hafif bir azalmaya neden olmuş olabilir. Tabii ki bunların hepsi birer iddia ve gerçek olup olmadığı belli değil.

Tesla’nın uzun süredir menzilleriyle ilgili eleştiri altında olduğunu da belirtmek gerek. EPA, Musk’ın araçlarında menzili “abarttığını” söylüyordu. Bu nedenle şirket yıllardır menzilleri normalden fazla gösterdiği iddiasıyla gündemdeydi. Hatta ekim ayında ABD’li yetkililer bu konu hakkında bir soruşturma bile başlatmıştı. Bugünkü menzil değişikliklerinin bununla ilgili olup olmadığını bilmiyoruz.