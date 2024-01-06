Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını Ankara'daki Armada AVM'de açtı. Söz konusu mağazada hem Tesla ürünleri ile ilgili bilgi alabiliyor hem de Model Y ile test sürüşüne çıkabiliyorsunuz.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, geçtiğimiz yılın nisan ayında resmi olarak Türkiye'ye giriş yapmıştı. Ancak Tesla, araç satış işlemlerini yalnızca resmi web sitesi üzerinden gerçekleştiriyor, araç teslimatlarını belirlenen adreslerde gerçekleştiriyor, herhangi bir fiziksel mağazada hizmet vermiyordu. En azından bugüne kadar…

Tesla, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını bugün itibarıyla açtı. Ancak ilk mağaza, beklenenin aksine İstanbul'da değil Ankara'da, Armada AVM'de açıldı. Söz konusu mağazaya gidere Tesla Model Y'yi detaylı bir şekilde inceleyebiliyor, test sürüşü için başvuruda bulunabiliyor ve elektrikli araçlar hakkında kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili olarak destek alabiliyorsunuz.

Tesla yakında İstanbul'da da bir mağaza açabilir

Tesla'nın ilk mağazası için Ankara'yı seçmiş olması şaşırtıcı kabul edilebilir. Zira şirket, Model Y teslimatlarını ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştiriyordu. Buradan yola çıkarak Tesla Türkiye'nın yakın zamanda İstanbul'da da bir mağaza açmasını bekleyebiliriz. Tesla'nın Armada AVM'deki mağazasında test sürüşüne çıkmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.

Tesla'nın Türkiye'deki ilk mağazasından görüntüler: