Tesla ve Amazon, Türkiye'de Yönetim Ofisi Açacak: Google da Yanlarına Taşınacak! (İddia)

Amazon ve Tesla'nın İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan bir binaya yönetim ofisi açacağı bildirildi. İddiaya göre hâlihazırda Avrupa Yakası'nda bulunan Google Türkiye de bu yeni adrese taşınacak. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre elektrikli otomobil devi Tesla ile e-ticaret sektörünün bir numarası Amazon, Türkiye'de merkez ofis açmak için harekete geçti. Üstelik Google'ın da bu işin içinde olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre Tesla ile Amazon, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir binaya yönetim ofisi açacak. Hâlihazırda İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Google Türkiye de bu binaya taşınacak. Böylelikle küresel çapta hizmet veren devler, aynı çatı altında toplanmış olacak.

Lokasyon tam olarak belli değil!

Sektör kaynaklarının açıklamasına göre Amazon, Tesla ve Google Türkiye'yi bir araya getirecek adresin tam olarak neresi olacağı şimdilik belli değil. Az önce de belirttiğimiz gibi bu konuda bilinen tek şey, İstanbul Anadolu Yakası'nın tercih edilmiş olması.

Konuyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. İddianın gerçek olup olmadığına ilişkin detaylar, gelecek dönemlerde gün yüzüne çıkacaktır. Amazon, Tesla veya Google'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.