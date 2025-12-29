Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Tesla ve Amazon, Türkiye'de Yönetim Ofisi Açacak: Google da Yanlarına Taşınacak! (İddia)

Amazon ve Tesla'nın İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan bir binaya yönetim ofisi açacağı bildirildi. İddiaya göre hâlihazırda Avrupa Yakası'nda bulunan Google Türkiye de bu yeni adrese taşınacak. İşte detaylar...

Tesla ve Amazon, Türkiye'de Yönetim Ofisi Açacak: Google da Yanlarına Taşınacak! (İddia)
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre elektrikli otomobil devi Tesla ile e-ticaret sektörünün bir numarası Amazon, Türkiye'de merkez ofis açmak için harekete geçti. Üstelik Google'ın da bu işin içinde olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre Tesla ile Amazon, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir binaya yönetim ofisi açacak. Hâlihazırda İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Google Türkiye de bu binaya taşınacak. Böylelikle küresel çapta hizmet veren devler, aynı çatı altında toplanmış olacak.

Lokasyon tam olarak belli değil!

Başlıksız-1

Sektör kaynaklarının açıklamasına göre Amazon, Tesla ve Google Türkiye'yi bir araya getirecek adresin tam olarak neresi olacağı şimdilik belli değil. Az önce de belirttiğimiz gibi bu konuda bilinen tek şey, İstanbul Anadolu Yakası'nın tercih edilmiş olması.

Konuyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. İddianın gerçek olup olmadığına ilişkin detaylar, gelecek dönemlerde gün yüzüne çıkacaktır. Amazon, Tesla veya Google'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Türkiye'de Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü Kuruldu: Peki Ne Yapacak? Türkiye'de Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü Kuruldu: Peki Ne Yapacak?
Google Amazon Prime Tesla Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim