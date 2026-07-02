Tesla, Türkiye’de yepyeni bir Supercharger istasyonu kurduğunu açıkladı. Bu seferki istasyon Ankara’da.

En çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, Supercharger şarj istasyonları konusunda Türkiye’de de yatırımlar yapıyordu. Ülkenin birçok yerine istasyon açıldığını görmüştük. Hatta son haftalarda Afyonkarahisar ve Muğla’ya yeni Supercharger’lar açılmıştı.

Şimdi de şirketten bir benzer haber daha geldi. Firma, resmî X hesabından bir duyuru yaparak Türkiye’ye yeni bir Supercharger daha kazandırdığını açıkladı. İstasyon, Ankara’da faaliyete geçti.

Çankaya’ya 8 üniteli Supercharger kuruldu

Tesla Charging tarafından yapılan paylaşıma göre yeni Supercharger elektrikli otomobil şarj istasyonu, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çiğdem bölgesine açıldı. Bu yeni istasyonda toplamda 8 adet ünitenin bulunduğu bildirildi. Elektrikli araç kullanıcıları 250 kW’a kadar çıkan güç ile şarj imkânından faydalanabilecekler.

Tesla, geçen yıl yaptığı açıklamada 6 yeni lokasyona 60 yeni istasyon yapacağını açıklamıştı. Bunlar da onların bir parçası olarak geliyor. Firmanın şu anda 30 civarı Supercharger’ı Türkiye’de faaliyette.