Uyarı Vermeden Hızlanan Tesla Araçlar İncelemeye Alındı

Daha önceleri de Autopilot hataları gibi pek çok farklı şeyle gündem olan Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından incelemeye alındı. İncelemenin ana nedenini uyarı vermeden hızlanan Tesla araçlar oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Reuters tarafından aktarılan bir rapora göre ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), “ani ve beklenmedik” bir şekilde hızlanan 500.000 Tesla araç için inceleme yapıyor. Reuters, ayrıca dilekçenin Tesla Model S (2012-2019), Model X (2016-2019) ve Model 3 (2018-2019) araçlarını kapsadığını belirtiyor.

İnceleme dilekçesinde başka ne tür belgelerin olduğu da merak konusu. Bu noktada dilekçede NHTSA’ya yapılmış 123 araç ve 127 tüketici şikâyeti ile 110 kaza ve 52 yaralanmaya ait raporların yer aldığı söyleniyor. Tesla cephesinden bu iddialara henüz yanıt gelmezken yapılan şikayetlerin birçoğu, Tesla araçların park etmeye çalışırken aniden hızlandığı yönünde. Geriye kalan şikayetlerse trafikte veya sürücü destek sistemi aktifken araçların uyarısız bir şekilde hızlandığı ve kazalara yol açtığı gibi nedenleri içeriyor.

Tesla araçlar, daha önce de pek çok defa incelemeye alınmıştı:

NHTSA tarafından yapılan bu inceleme, Tesla’nın arızalı araçlarla suçlandığı ilk sefer değil. Kasım 2018’de elektrikli otomobil üreticisi, Model S ve X araçlarının uyarı vermeden hızlandığına dair mahkemeye çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl görülen bir başka duruşmadaysa akü yönetim sistemlerine bağlı bir sorun nedeniyle yangın şikayetleri alan bazı Model S ve X araçlar incelenmişti.

Tüm bunlara ek olarak Tesla, gelişmiş sürücü destek sistemi olan Autopilot teknolojisi yüzünden de sıkça eleştiriliyor. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, 2017’de Kaliforniya’da gerçekleşen ölümlü Tesla kazaları hakkında önümüzdeki ay içerisinde bir duruşma yapmayı planladığını açıklamıştı.

Şimdiye dek pek çok Tesla araç kullanıcısı, araçta yer alan Autopilot nedeniyle kaza riskiyle karşı karşıya kaldığını söylemişti. Buna yanıt olarak Tesla cephesiyse araçları Autopilot modunda kullanan sürücülerin, kullanmayanlara kıyasla daha güvende olduklarını defalarca söylemişti.