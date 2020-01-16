Toyota'dan Hava Taksisi Girişimi Joby Aviation’a Yatırım

Beş kişilik, pilotlu hava taksileri üreten girişim Joby Aviation’a Toyota 349 milyon dolarlık yatırım yaptı. İki firmanın birlikte çalışacakları açıklandı.

Joby Aviation, pilotların kontrol ettiği ve beş kişilik kapasitesi bulunan elektrikli taksiler üretmeyi amaçlayan bir girişimdir. Japon devi Toyota firmaya 349 milyon dolarlık yatırım yaptı ve iki şirketin beraber çalışacağı açıklandı.

Joby, dikey iniş kalkış yapabilen tamamen elektrikli araç teknolojisini Toyota ile paylaşırken Toyota da kalite, maliyet kontrolü, üretim geliştirme ve üretim bilgisini Joby ile paylaşacak. Böylece Jody’nin gelecekteki araçlarında Toyota imzası da bulunacak.

Toyota: Gözümüzü gökyüzüne çeviriyoruz

Toyota CEO’su Akio Toyoda, yaptığı açıklamada “Hava taşımacılığı Toyota’nın uzun süreli hedeflerinden biri olmuştur ve otomobil sektöründeki çalışmalarımız devam ederken, bu anlaşma ile gözümüzü gökyüzüne çeviriyoruz.” dedi. Anlaşmanın bir parçası olarak Toyota Uygulayıcı Başkan Yardımcısı Shigeki Tomoyama Joby’nin yönetim kuruluna katılacak.

Toyota’nın son yatırımı, Joby’nin C serisi finansman girişiminde gerçekleştirildi. Toplamda 590 milyon dolar fon bulmayı başaran firmanın daha önceki yatırımcıları arasında Intel Capital, JetBlue Teknoloji Girişimleri ve Toyota AI Girişimleri yer alıyor.

Toyota, gökyüzüne odaklanan ilk otomobil üreticisi değil

Toyota, gözünü gökyüzüne çeviren ilk üretici değil, Hyundai’nin UBER ile iş birliği yaptığı biliniyor. Hatta iki firma, uçan otomobil işi için NASA mühendislerini de bünyesine kattı. Çin’in yerli otomobil üreticisi Geely ve Daimler de Volocopter için yatırım yapmıştı. Rolls Royce ise doğrudan kendi elektrikli uçan otomobili üzerinde çalışıyor.

Joby’nin aracı otonom olmayacak, bir pilot tarafından kontrol edilecek. Aracın 5 koltuğu olacak, maksimum hızı ise saatte 330 kilometreyi bulacak. Aracın tek şarjda 240 kilometre mesafe kat edebileceği belirtiliyor. Ayrıca iniş-kalkış ve uçuşlarda normal hava araçlarından 100 kat daha sessiz olacak. Joby ve Toyota gelecekte araç hakkında daha fazla bilgi açıklayacak.