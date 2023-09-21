Tesla, bir kişiye sıfır kilometre Model 3 Performance hediye edeceği bir etkinlik başlattı. Peki bu etkinliğe katılmak için neler yapmak gerekiyor ve Tesla, neden bu kadar büyük bir "hediye" veriyor?

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, müşterilerinin yüzünü güldürecek bir etkinlik başlattı. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek bu etkinlik kapsamında bir kişiye, sıfır model Tesla Model 3 hediye edilecek. Hediye Tesla Model 3, 53.240 dolar değerindeki "Performance" paket olacak.

Satışları artırmak için elinden geleni ardına koymayan Tesla, müşteriler için sadakat programı oluşturdu ve zaman zaman da etkinlikler düzenliyor. İşte bunların en yenisi ile karşı karşıyayız. 19 Eylül'de başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek etkinlik kapsamında bir kişi, beş kuruş ödemeden yeni bir Tesla Model 3 Performance sahibi olacak. Peki bu etkinliğe katılma şartları neler?

Tesla hediye edilecek kişinin, bir Tesla sahibi olması gerekiyor

Tesla'nın başlattığı etkinliğe katılmanın bir numaralı koşulu, bir Tesla sahibi olmak. Şirketin istediği şey, bir Tesla sahibinin, en az bir arkadaşını Tesla satın almak için ikna etmesi. Yeni satın alımda referans olarak gösterilecek kişi, etkinliğe katılmak için bir çekiliş hakkı elde edecek. 30 Eylül'den sonraki bir tarihte gerçekleştirilecek çekilişte kazanan kişi, sıfır model Tesla Model 3'ün sahibi olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere; bu etkinlik sadece ABD'de geçerli.

Tesla'nın müşteri sadakat programı kapsamında müşteriler, kendilerine verilen görevleri yerine getirerek puanlar topluyorlar. Bu puanlar, belirli bir miktar biriktikten sonra yazılım yükseltmeleri veya Supercharger istasyonlarında puan karşılığı elektrik yüklemesi için kullanılabiliyor. Elon Musk ve ekibi, bu tür promosyonlarla müşteri sadakatini yükseltip, Tesla'yı daha da yukarıya taşımaya odaklanıyorlar. Tesla Model 3 çekilişi sona erdiğinde, bu kampanyanın markaya nasıl bir katkı sağladığını hep birlikte görmüş olacağız...