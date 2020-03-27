Tesla Autopilot İlk Kez Kırmızı Işıkta Otomatik Olarak Durdu

Tesla, Autopilot sistemini tam otonom sürüş deneyimi sunması için sürekli güncelliyor. Şimdi ilk kez, Tesla Model 3'ün Autopilot sistemiyle kırmızı ışıkta kendi kendine durduğu görüntüler ortaya çıktı.

Tesla, otomatik pilot sisteminde aracın trafik ışıklarında otomatik olarak durmasını sağlayacak bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Şimdi, Tesla Autopilot'un kırmızı ışıkta kendi kendine durduğu bir sürüş videosu ortaya çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, ileride otomatik pilotun tam otomatik sürüş kapasitesine sahip olacağını açıklamıştı. Musk, otomobilinde "Full Self-Driving" sistemi bulunan her Tesla sürücüsünün tamamen sürücüsüz kontrol moduyla yolculuk yapabileceğini belirtmişti.

Otomobil üreticisinin aralık ayında yaptığı güncellemede, otomatik pilot sisteminin trafik ışıkları üzerinde çalışmadığı görülmüştü. Ortaya çıkan yeni bir videoda ise şirketin tamamen otonom sürüş hedefi için yeni yazılım güncellemesini test etmeye başladığı görülüyor. Görüntülerde, Model 3'ün kırmızı ışığı algıladığı ve kendi başına durdurduğu görülüyor. Ayrıca sürüş ekranında da trafik ışıklarına özel bazı güncellemeler göze çarpıyor.

Tesla Autopilot'un kırmızı ışıkta durduğu o anlar:

Tesla, yeni özelliği Full Self-Driving paketine sahip olan tüm Tesla otomobil sahiplerine sunacak. 7.000 dolarlık tam otonom sürüş paketi trafik ışıklarını, dur işaretlerini tanıyor ve şehir içinde otomatik sürüş sağlıyor.