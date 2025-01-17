Tesla, Türkiye'deki Supercharger ağına Balıkesir yönünde yeni bir istasyon ekledi. Yeni istasyon, elektrikli araç kullanıcıları için büyük kolaylık sağlıyor.

Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj istasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'deki şarj istasyonlarını genişleten Tesla, yeni bir şarj istasyonu haberi ile karşımızda.

Tesla, İzmir-İstanbul otoyolunun İzmir yönünde, Balıkesir girişine yakın yeni bir Supercharger istasyonu açtı. Tesla kullanıcıları için büyük bir kolaylık sunuyor.

Türkiye'deki Supercharger ağı 11 lokasyona ulaştı

Tesla'nın Türkiye'deki Supercharger ağı, özellikle elektrikli araç sahiplerinin uzun yolculuklarında rahatlıkla şarj edebilmesini sağlıyor. Yeni açılan istasyon, Balıkesir yönünde yer alan O204 Oksijen dinlenme tesisinde konumlanmış durumda. 250 kW'a kadar şarj hızı sunabilen bu istasyon, 8 adet Supercharger soketiyle hizmet veriyor. İzmir-İstanbul yönünde ise istasyon yakın bir zamanda aktif hale gelecek.

Tesla, yeni açılan şarj istasyonu ile birlikte Türkiye genelinde toplamda 11 farklı lokasyonda Tesla Supercharger hizmeti veriyor. Tesla, Türkiye’deki Supercharger ağına yeni istasyonlar eklemeyi sürdürüyor. İzmir, Bursa, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur, Bilecik ve Samsun gibi şehirlerde de yeni Supercharger noktalarının açılması planlanıyor. Ancak bu istasyonların ne zaman faaliyete geçeceği henüz açıklanmış değil.

Tesla'nın hızlı şarj istasyonları, özellikle uzun yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının daha rahat bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. Tesla'nın Türkiye'deki Supercharger ağını genişletme çalışmaları devam ediyor. Yeni açılan Balıkesir istasyonu, Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir adım olurken, diğer şehirlerdeki istasyonların açılacak olmasıyla bu ağın daha da büyümesi bekleniyor.