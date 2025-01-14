Tesla'nın Model Y'nin yenilenmiş versiyonu "Juniper" modeli yakında Avrupa'da üretime giriyor.

Tesla'nın yenilenen Model Y "Juniper" versiyonu, bugün itibarıyla Almanya'daki Gigafactory Berlin'de üretime başlıyor. Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre fabrika çalışanları dün araç lansmanı hakkında bilgilendirildi ve montaj süreci 14 Ocak'ta resmen başladı.

Tesla'nın Avrupa'daki tek üretim merkezi olan bu tesis, geçtiğimiz yıl dünya çapında en çok satan elektrikli araç olan Model Y'yi üretmeye devam ediyor ancak Tesla, 2024'te küresel teslimat rakamlarında ilk kez düşüş yaşadı ve bu durum şirketin hız kesmeden yeni modellerle rekabette kalmasını daha da kritik hâle getiriyor.

Yaşanan gelişmeyi önemli kılan bir diğer husus da ülkemize gelen Model Y'lerin de bu fabrikada üretiliyor olması. Bu da yeni Model Y "Juniper" versiyonunun da yakında Türkiye'ye gelebileceğinin bir göstergesi.

Model Y "Juniper" versiyonunda ne farklılıklar var?

Araç, yeniden tasarlanmış ön ve arka yüzüyle daha modern bir görünüme sahip.

İç mekânda artan konfor ve kaliteyle birlikte artık arka yolcular için yeni bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Daha yumuşak bir sürüş deneyimi sunmak üzere süspansiyon sistemi elden geçirildi.

Vites kolu direksiyon kolonundan çıkarıldı ve böylece sürüş kontrolleri daha sade bir hâle getirildi.

Tesla, 2023’te 1,808,581 elektrikli araç teslim ederek rekor kırsa da bu sayı bir önceki yıl nispeten düşüş göstermişti. Şimdi ise şirket, pazarın en çok satan elektrikli aracı olan Model Y’nin yenilenen versiyonuyla bu düşüşü tersine çevirmeyi hedefliyor.