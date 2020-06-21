Elon Musk, daha verimli olacak yeni bir bataryasını duyurmak için gerçekleştireceği Battery Day etkinliğini erteledi. Tesla’nın hissedar toplantısıyla aynı gün yapılması beklenen etkinlik, ağustos ayına ertelenmiş gibi gözüküyor.

Son yıllarda ürettiği elektrikli arabalarla sesini duyuran Tesla, marjinal CEO’su Elon Musk ile hafızalarımıza kazındı. Tesla’nın merakla beklenen Battery Day (Batarya Günü) etkinliği ise tekrar ertelenecek gibi gözüküyor. Elon Musk’a göre, dünyaca ünlü otomobil üreticisinin hissedar toplantısıyla aynı gün olabilir.

Etkinlikte, yeni bir düşük maliyetli ve uzun ömürlü batarya çıkarması bekleniyor. Bu yılın sonlarında Çin’de Model 3 versiyonlu arabalarda veya 2021 yılının başlarında diğer marketlerde ortaya çıkabileceğini düşündüğümüz batarya, Tesla arabaların kullanım ömrünü arttıracak gibi gözüküyor.

Tesla, yeni bir batarya duyurmaya hazırlanıyor

“Milyon millik” batarya, içerisinde oldukça az veya hiç kobalt barındırmayacak. Farklı kimyasal katkılar, malzemeler ve kaplamalara sahip olacak batarya, bünyesinde daha uzun süre enerji depolamasını ve dolaylı olarak Tesla kullanıcılarının tek şarjla çok daha uzun süre arabasını kullanabilmesini sağlayacak. Dezavantaj olarak elektrikli araç akülerinin fiyatlarının da artabileceğini ekleyelim.

Battery Day etkinliğinin ilk olarak mayıs ayında gerçekleşeceği bildirilmişti. Fakat Elon Musk, katılımın düşük olacağını öngörerek haziran ayında bir canlı yayın planladığını açıkladı. Canlı yayının ses getireceğini düşünen Musk, yüz yüze olacak etkinliği yayından bir iki ay sonra düzenleyeceğini resmi Twitter hesabında bildirdi. Fakat Battery Day etkinliği daha fazla gecikecek gibi gözüküyor.

Twitter’da, Cybertruck’ın 7 Temmuz’daki Tesla’nın hissedar toplantısında olup olmayacağı sorusuna cevap olarak Elon Musk, toplantının muhtemelen ağustos ayına erteleneceğini söyledi.

Ardından, hissedar toplantısı gecikmesinin Batarya Gününü etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt olarak Musk, iki etkinliğin birlikte yapılabileceğini belirtti. Elon Musk ayrıca, etkinlik yerini de açıkladı. Battery Day etkinliği büyük olasılıkla California’da gerçekleşecek gibi gözüküyor.