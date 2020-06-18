Bir Modifiye Ekibi, Tesla Model 3'ü Arazi Aracına Dönüştürdü

Almanya merkezli Delta 4x4 firması, Norveçli sahibinin isteği üzerine bir Tesla Model 3’ü modifiye etti. Model 3; değişen lastikleri, yerden yüksekliği ve havalı ek parçalarıyla bir arazi aracına dönüştü.

Delta 4x4 firması, ilk defa bir aracı alıp off-road parçalarıyla donatarak onu bir arazi aracına çevirmiyor. Daha önce Ford Ranger’ı da bir dizi dönüşüme tabi tutan firmanın son projesi öncekilerden biraz farklı. Norveçli birinin sahip olduğu Tesla Model 3, şirket tarafından arazi aracına dönüştürüldü ve sonuç oldukça ilgi çekici görünüyor.

Şirket, yaptığı bu dönüşüm projesinin amacının; ikonik elektrikli otomobilin İskandinav arazisi için uygun olmaması olduğunu belirtti. “Tesla'nın araçların derinlerinde yer alan aküleri, bazen öngörülemeyen ortamlarda sürüşü neredeyse felaket hâline getirebiliyor" diyen şirket yetkilileri, herhangi bir felaketi önlemek için aracın araziye uygun hâle gelmesi gerektiğini belirterek Model 3'e 35 mm'lik bir süspansiyon kaldırma kiti taktı.

'İsteyen herkes Tesla Model 3 arazi aracına sahip olabilir'

Firma, resmi Instagram hesabından aracın son hâlini paylaşarak "Sipariş edilmeye hazır, her şey kaldırma kitine dâhil" notunu düştü.

Ayrıca aracın lastikleri, 18 inçlik arazi lastikleriyle değiştirildi. Alman şirket, isteyen herkesin Tesla Model 3 aracına kaldırma kiti ve arazi tekerlekleri ekleyebileceğini de aktardı. Son olarak eklenen tavan ekipmanıyla birlikte dönüşüm tamamlandı.

Fiyatlar beklenenin altında:

Model 3 zaten Long Range versiyonunda 520 km'ye kadar çıkabilen oldukça uzun bir menzile sahip. Bu yüzden Model 3 sahiplerinin, bir arazi macerasına çıkarken endişelenmelerine gerek yok ama yine de aracın görüntüsünü değiştirmek isteyenler bunu beklenenin oldukça altında bir fiyata yaptırabilir.

Kaldırma kitinin maliyeti yaklaşık 540 dolar olurken, Cooper 245/45R18 lastiklerini içeren tekerlek takımı 1.685 dolardan başlıyor. Oldukça havalı görünen FlangeLock korumalı jantlara sahip lastikler 2.180 dolar değerinde. Tesla müşterilerinin ek yazılımlara sahip olmak için fazladan binlerce dolar verdiği düşünüldüğünde, Tesla’sını arazi aracına dönüştürmek isteyenlere bu fiyatlar makul gelecektir. Delta 4x4 şirketi off-road aksesuarlarında kesinlikle uzman gibi görünüyor. Şirketin yaptığı tüm değişimlerin de yasal olduğunu belirtelim.