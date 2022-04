Elon Musk'ın Tesla yolculuğu ve pek çok tartışmaya konu olan otonom sürüş teknolojisi, belgesel film oldu. Tesla'nın serüvenin tüm çıplaklığıyla anlatılacağı yapım, oldukça çarpıcı detaylar içerecek.

Elon Musk, her ne kadar esprili bir kişiliğe sahip olsa da geleceğin teknolojileri konusunda büyük adımlar attı ve atmaya da devam ediyor. Tesla da bu konuya en güzel örneklerden biri. Her ne kadar Elon Musk şu sıralar Twitter’la meşgul olsa da Tesla, otonom teknolojileri konusunda önde gelen şirketlerden biri haline geldi.

Tesla’nın bu günlere gelirken geçirdiği süreçte ise olumlu ve olumsuz pek çok şey yaşandı. Günümüzde de hala Tesla araçların güvenliği, kazaları konuşulup tartışılıyor. Durum böyleyken de yapımcılar, bu hikayeyi es geçmedi ve Tesla’nın serüvenini bir begesel filme dökmeye karar verdi.

Elon Musk’s Crash Course, Mayıs ayında Hulu TV’de yayınlanacak

The New York Times Presents, bir süredir yaptığı belgesel filmlerle seyircilerden büyük bir beğeni topluyor. Şirket, son olarak Britney Spears ile ilgili de belgesel tadındaki filmiyle de büyük bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.

Bugün yapılan bir açıklamaya göre şirketin bir sonraki belgesel filmi Elon Musk ve kendi kendini süren arabalarıyla ilgili olan Elon Musk’s Crash Course olacak. The New York Times Presents ve FX iş birliğiyle çekilen belgesel film, 20 Mayıs’ta HuluTV’de gerçekleşecek ilk gösterimiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımda, Elon Musk’ın şimdiye kadar Tesla kazalarıyla ilgili hiç açıklamadığı bilgiler, hükümet soruşturmaları gibi çarpıcı detaylara yer verilecek. The New York Times’tan Cade Metz ve Neal Boudette tarafından yapılan detaylı araştırmalarla elde edilen bilgiler, tüm çıplaklığıyla aktarılacak.

Metz ve Boudette, filmin gerçekten çarpıcı bir yanı olması için ellerinden geleni yapmış. Tesla’nın eski çalışanlarına kadar ulaşan ikili, çalışanların bu filmde ilk defa Musk aleyhine konuşacaklarını söylüyor. Eminiz ki Elon Musk’ın hepsine bir cevabı vardır. Ancak yine de Tesla’nın bu inişli çıkışlı serüveninin tüm gerçekleriyle filme aktarılması oldukça ilgi çekici.