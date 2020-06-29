Tesla Arabaların Bugüne Kadar Geçirdiği 7 Otopilot Kazası

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen şirket Tesla, aynı zamanda otopilot teknolojileriyle fazlasıyla konuşuluyor. Güvenli mi güvensiz mi henüz karar verilemeyen Tesla otopilotu bugüne kadar pek çok kazaya da karıştı.

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü olarak görülen Tesla, otomobillerinde kullanılan otonom sistemler ve yapay zekâ özellikleriyle de oldukça gündemde olan bir şirket. Tesla otomobillerinin otopilot modundayken değişik şekillerde karşımıza çıktığını biliyorsunuzdur. Araçta uyuyanlardan tutun da aracın otopilot modunun tehlikeli veya hayat kurtaran hareketleri de dahil olmak üzere Tesla otopilot, devamlı olarak gündemde kalmayı başarıyor.

Elbette bu yapay zekânın ne kadar güvenli olduğu fazlasıyla tartışılıyor. Bu tartışmanın asıl sebebi de Tesla otopilot kazaları. Daha önce Tesla otopilotunun tehlikeler atlattığına şahit olmuştuk. Şimdi de sizler için otopilot modundaki Tesla otomobillerinin yaptığı kazaları derledik.

Otopilot modundaki Tesla karşı şeride geçti:

21 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen bu kazada 30 yaşındaki bir sürücü ve iki çocuğunun içerisinde bulunduğu Tesla’nın otopilot modunda kullanıldığı öne sürüldü. Karşı şeride geçen Tesla, şeridinde giden ve içerisinde 3 kadın bulunan Seat marka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında Seat marka otomobilin içerisinde bulunan 3 kadın hayatını kaybetti. Tesla içerisinde bulunan kişiler ise hafif yaralanmalarla kazayı atlattı.

Tesla otopilotu yoldaki beton bariyere çarparak alev aldı:

23 Mart 2018 tarihli bu kaza Kaliforniya’da gerçekleşti. Otopilot modundaki Tesla Model X, yolda duran bir beton bariyere çarptı ve alev aldı. Model X’in sürücüsü bu kazada hayatını kaybetti. Şirket, otomobilin yapay zekâsının raporlarına baktığında sürücünün 5 saniye boyunca sesli ve görüntülü şekilde uyarıldığını ancak sürücüden herhangi bir yanıt gelmediğini açıkladı. Aracın kazadan daha sonra yandığı ve sürücünün yangın yüzünden hayatını kaybetmediği de iddialar arasındaydı.

Tesla otopilot önce hayatını kurtardı, sonra canına mâl oldu:

Tesla marka bir otomobilin önüne bir kamyonetin fırladığı ve Tesla otopilotunun direksiyonu kırarak sürücünün hayatını kurtardığı videoyu hatırlıyorsunuzdur. Bu videonun sahibi olan Joshua Brown, ne yazık ki çok güvendiği ve onun bir kez hayatını kurtaran Tesla marka otomobilinin otopilot azizliğine uğrayarak hayatını kaybetti. Önüne kıran tırı fark etmeyip fren yapmayan Tesla otopilotu nedeniyle araç önce tıra çarptı, ardından yoldan çıktı.

Yolda duran çekiciyi fark etmeyen Tesla, alevler içinde kaldı:

10 Ağustos 2019’da bir Tesla Model 3, raporlara göre otopilot modundaydı. Otopilot modundaki araç, yolda park halinde duran bir çekiciye var olan hızıyla çarptı. Moskova’da yaşanan bu kazada aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu. Aracın sürücüsü kendisinin ellerinin direksiyonda olduğunu ancak Tesla otopilotunun herhangi bir uyarı vermediğini, kendisinin de çekiciyi görmediğini belirtti. Kazada ölen olmadı, araç ise bataryalarının yanması nedeniyle metal yığınına dönüştü.

Tesla Model 3, otopilot modunda park halindeki iki otomobile çarptı:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde gerçekleşen bu kazada bir Tesla Model 3, park halinde bulunan iki araca çarptı. Tesla sürücüsünün söylediğine göre o sırada kendisi arka koltuğunda duran köpeğiyle ilgileniyordu ve yola bakmıyordu. Bu kazada Tesla, raporlara göre araçlara çarptıktan sonra 100 metre daha yoluna devam etti. Kazada neyse ki hayatını kaybeden kimse olmadı.

Devrilen kamyonu fark etmeyen Tesla kazaya sebep oldu:

Tayvan’da bir Tesla Model 3, sol şeritte ilerlerken yolda devrilmiş olan kamyonu fark etmedi. Videoda görüldüğü üzere hızlı bir şekilde seyir halinde olan Tesla Model 3 kamyona çarpmadan hemen önce aracın lastiklerinden duman yayılıyor. Bu da otopilotun frenlemeyi başaramadığını ve sürücünün son anda müdahale etmeye çalıştığını düşündürüyor. Bunun yanı sıra bu kazada otomobilin hava yastıkları da açılmadı. Buna rağmen kazada hiçbir can kaybı olmadı.

Park halindeki kamyona çarpan Tesla’nın sürücüsü hayatını kaybetti:

Çin’de gerçekleşen bir kazada 23 yaşındaki bir sürücünün otopilot moduna aldığı Tesla Model S, sol şeritte park halinde duran bir kamyonu algılayamadı ve tüm hızıyla kamyona çarptı. Kamera kayıtlarında da görülebileceği üzere Tesla, kamyona çarpmadan önce hiç gaz kesmedi. Şirket, kazada hayatını kaybeden kişinin bulunduğu araçta otopilot modunun açık olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi veremediklerini açıkladı.

Tesla otopilot güvenli mi?

Tesla otopilot güvenli mi sorusu birçok kişi ve kurum tarafından tartışılan ve görünüşe göre uzun bir süre daha tartışılacak olan bir konu. Bunun nedeni Tesla marka otomobillerin otopilot modundayken yaptığı kazalar olabilir ancak Tesla’nın daha önce çok kez hayat kurtardığını da görmüştük. Gelin bu konuyu biraz da verilerle ve çeşitli vakalarla aydınlatarak detaylandıralım.

Tesla, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde bir rapor yayınladı. Bu raporda, otopilot modunun aktif olarak kullanıldığı araçların yaptığı kazaların 4,94 milyon kilometrede bir gerçekleştiği açıklanmıştı. Otopilot modunun açık olmadığı senaryolarda ise bu oran 2,63 milyon kilometre olarak açıklandı. Yani şirket, otopilot modunun sürücülerden çok daha az kazaya karıştığını resmi olarak açıklamış oldu.

Tesla otopilotunun kurtardığı hayatlar da var:

Vakalara geçecek olursak, bu haberimizde çoğunlukla Tesla otopilotun karıştığı ölümlü kazalara tanık oldunuz ancak Tesla otopilotunun daha önce çok kez hayat kurtardığına şahit olduk. Önlerine ağaç düşen bir aileyi, hem de yolda giden ve hamle yapamayacağını söyleyen bir sürücüyü kurtaran Tesla’nın haberlerini yazmıştık. Peki kazalar ve kurtarışlar ele alındığında, Tesla otopilot gerçekten güvenli mi?

Tesla şirketinin buna cevabı çok net: Gerekli önlemler alındığında otopilot fazlasıyla güvenli. Eğer otopilot modunu açıp araçta uyumazsanız, arka koltuktaki köpeğinizle ilgilenmezseniz, ellerinizi direksiyondan çekip telefonunuza bakmazsanız otopilot sizi istediğiniz yere güvenli bir şekilde götürebilir. Sürücünün yola olan dikkati ve yanlış giden bir senaryoda kontrolü ele alması hayati önem taşıyor.