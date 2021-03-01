ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de pil değişim tesisleri açmayı planladığı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Şirket, bunun yerine halihazırda devam eden Supercharger istasyonlarını genişletmeye devam edecek.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirketin şarj sürelerini azaltmak için Çin'de pil değişim tesisleri kurmayı planladığı yönündeki iddiaları yalandı. Geçtiğimiz günlerde Çin merkezli haber kaynakları, Tesla'nın ülkedeki araçları için pil değiştirme hizmeti başlatmayı planladığını bildirmişti.

Pil değiştirme, elektrikli otomobil sürücülerinin düşük seviyedeki bataryaları tam dolu bir bataryayla hızlıca değiştirmelerine olanak sağlayan bir işlem olarak biliniyor. İlk kez geçtiğimiz yıllarda bazı pilot bölgelerde bu hizmeti deneyen şirket, bu yöntemle sürücülerin şarj için harcadığı süreyi ortadan kaldırmayı hedefliyordu.

Tesla yetkilisi, pil değişiminin problemlerle dolu olduğunu söyledi:

Şirket içerisinden bir temsilci, Beijing Business Daily'ye yaptığı açıklamada "Tesla pil değişimi yapmayacak" dedi. Shine tarafından yayınlanan bir başka raporda ise şirket temsilcileri, pil değiştirme işleminin geniş ölçekli kullanım için uygun olmadığını ve problemlerle dolu olduğunu belirtti.

Tesla, Supercharger tesislerini genişletmeye devam edecek:

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi NIO, 2018 yılından beri pil değiştirme hizmeti sunuyor ve bu alanda oldukça başarılı kabul ediliyor. Çinli üreticinin şu anda Çin'de yaklaşık 200 adet pil değiştirme hizmeti bulunuyor ve bu sayının 2021 sona ermeden önce 500'e çıkması planlanıyor. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda kurulumuna başlanacak ikinci nesil pil değiştirme istasyonunu da geçtiğimiz ocak ayında tanıtmıştı.

Buna karşın Tesla, Supercharger adı verilen şarj alt yapısını büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük süper şarj istasyonunu açan Kaliforniya'da açan şirket, hızlı şarj ünitelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. CEO Elon Musk ise geçtiğimiz yıl başlayan Supercharger V3 istasyonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte benzer tesislerin giderek daha fazla yaygınlaşacağını söylüyor.

3. nesil şarj istasyonlarıyla birlikte Tesla, araç sahiplerinin tesislerde harcadığı vaktin yarı yarıya azalacağını ve 5 dakikalık şarj ile 120 km'lik menzil elde edilebileceğini iddia ediyor.