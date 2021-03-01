Geçtiğimiz haftalarda duyurulan güncellenmiş Tesla Model S, tartışmalı 'yarım direksiyon simidi' tasarımıyla ilk kez görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, aracın iç mekan tasarımına da detaylı bir bakış imkanı sağlıyor.

Piyasaya sürdüğü birbirinden farklı elektrikli otomobil modelleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden Tesla, her geçen gün araçlarına yeni teknolojiler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yenilenen Model S ve Model X modellerini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. 2021 model araçlar, özellikle kokpit kısmı ve fütüristik direksiyon simidiyle dikkat çekmişti.

Paylaşılan görsellerde yeni Model S'in 'lövye' adı verilen yarım direksiyon simidine sahip olduğu görülüyordu. Ancak daha sonrasında ortaya çıkan prototip görüntülerde aracın klasik, yuvarlak direksiyon simidine sahip olduğu ortaya çıkmış ve Tesla'nın bu görüntüleri bilinçli olarak paylaşmış olabileceği düşünülmüştü.

Tesla Model S prototipi, yarım direksiyon simidiyle görüntülendi:

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Tesla'nın yeni araçlarını duyurmasından bu yana tespit edilen tüm prototiplerde, kelebek şeklindeki 'lövye' direksiyon yerine yuvarlak bir direksiyon simidi yer alıyordu. Ortaya çıkan bu görüntüler, aracın klasik ve yeni tasarım olmak üzere iki farklı direksiyon simidi seçeneğiyle gelebileceğini akıllara getirdi.

Şimdiyse The Kilowatts tarafından paylaşılan fotoğraflar, güncellenmiş direksiyon simidiyle donatılmış bir Tesla Model S'i işaret ediyor. Makyajlı Model S'e detaylı bir bakış sunan bu görüntüler, Tesla'nın yeni direksiyon simidi tasarımını seri üretim araçlarda sunmadan önce son testlere soktuğunu gösteriyor olabilir.

Buradaki bir diğer önemli detay da yeni direksiyon simidinin yanlarında herhangi bir kumanda kolu bulunmaması oldu. Anladığımız kadarıyla sürücüler; silecekler, sinyal kolları, farlar ve korna gibi tüm kontrolleri, geleneksel araçlarda bulunan kumanda kolları yerine direksiyonun üzerinde bulunan dokunmatik düğmeler aracılığıyla gerçekleştirecek.

Peki, siz yeni model Tesla araçlarda yer alması beklenen bu yarım direksiyon simidi tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı bir tasarım mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.