Tesla, Çin’deki Araçlarına Yayın ve Oyun Hizmeti Ekliyor

Tesla otomobillerdeki internet bağlantısı, tarihte ilk kez araçta yayın izlemek ve oyun oynamak için kullanılabilecek. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi gelecek yıl Çin’de bulunan modellerde büyük bir yeniliğe hazırlanıyor.

Tesla, Cuma günü Çinli müşterilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Elektrikli otomobil üreticisi, Çin’de satılan modellerde anime ve çizgi film yayını desteği sağlayacak. Ayrıca araçlarda oyun da oynanabilecek.

Tesla’da oyun ve yayın keyfi

Tesla, Bilibili’dan ve Alibaba destekli Youku’dan, genellikle çizgi film ve anime yayınlayan toplam 4 kanalın araçlarında yayın yapabilmesi gerekli çalışmaları tamamladı. Bu yayınlara ek olarak araç sahipleri, Mahjong ve iki farklı poker oyununun da keyfini sürebilecek. Bu oyunların altyapı desteğini ise Çinli teknoloji devi Tencent sağlayacak.

Tesla otomobillerde bulunan oyun ve video özelliğinin çalışması için aracın park halinde olması gerekiyor. Yani araç yolda giderken bu özellikler kullanılamayacak. Genelde bu özelliğin kullanım amacı ise şarj esnasında kişilerin sıkılmasını engellemek olacak. Özelliğin gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanılabilir olması bekleniyor.

Tesla Çin pazarından memnun

Tesla, Çin’de 2 milyar dolarlık bir yatırımla bir otomobil fabrikası kurmuştu. Bu tesisle dünyanın en büyük otomobil pazarına yakınlaşan Tesla, 2019 yılının sonuna kadar haftada 1000 adet elektrikli otomobil satış hızına erişmek istiyor.

Çin’deki pazar ABD ve Avrupa pazarından biraz daha farklı. Çin’de Tesla yarışlara katılıyor ve galerilerinde de partiler düzenleniyor. Çin’deki fabrikasında ürettiği araçların da satışına başlayan Tesla, danışmanlık firması LMC Automative’e göre kasım ayının sonuna kadar 38.700 civarında elektrikli otomobil sattı.