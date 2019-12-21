Tesla'nın Hisseleri Rekor Fiyata Ulaştı

Otomotiv endüstrisinin son dönemde adeta parlayan yıldızı hâline gelen Tesla, popülerliğini hisse fiyatlarına da yansıtıyor. Kısa bir süre önce Cybertruck ile büyük sükse yapan şirketin hisse fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Öyle ki Tesla, sektöre yıllarını veren Ford ve GM'nin piyasa değerlerini geride bıraktı.

Otomotiv endüstrisinde başarının anahtarının, bugün için değil yarın için otomobil üretmek olduğuna tarihte defalarca kez şahit olduk. Yeni teknolojilere ayak uydurabilen şirketler, günümüze kadar başarısını devam ettirebilirken bazı şirketlerse tarihin tozlu sayfalarında kalmaya mahkum oldular. Otomotiv endüstrisinde öyle bir dönemden geçiyoruz ki otonom sürüş, hibrit ya da elektrikli araç gibi yeni teknolojilerin hayatımıza girişine canlı canlı sahne oluyoruz.

Otomobil firmaları, bu alanlara yönelik çalışmalar yürütüyor fakat onlardan biri var ki hem otonom sürüşün hem de elektrikli otomobillerin mümkün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamakta büyük başarı yakaladı. Bu şirket herkesin malumu olduğu üzere Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla. Şirket, son dönemde öyle bir başarı yakaladı ki neredeyse her gün araçları hakkında bir haberle karşılaşıyoruz. Bugünkü haberse biraz daha şirketin ekonomik gelişimiyle alakalı.

Tesla'nın hisse fiyatı rekor seviyeye yükseldi:

Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere Tesla'nın hisse fiyatları, 6 aylık periyodun ilk zamanlarında dalgalı bir görüntü çizse de önce kasım, sonra da içinde bulunduğumuz aralık ayında ciddi şekilde yükselişe geçti. Tabii burada şirketin yeni pick-up'ı Cybertruck'ın yakaladığı popülariteyi değerlendirmek gerek ancak hesaba katılması gereken birkaç farklı parametre bulunuyor.

2019 yılının ikinci çeyreğinde aşağı yönlü bir ivmeyle hareket eden Tesla'nın hisse fiyatlarındaki yükselişte, ekim ayında açıklanan kâr miktarının, Çin fabrikasında üretimin artacağı haberinin ve Cybertruck'a gelen ön siparişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin adeta geri dönüş yaptığı bu dönemde yaklaşık %40'lık bir fiyat artışı gözlemlendi. Tesla'nın 74 milyarlık toplam piyasa değeri de ABD'nin dev üreticilerinden Ford'un piyasa değerlerinin neredeyse iki katına ulaştı. Bu oran, General Motors içinse neredeyse 3 kata karşılık geliyor.

Tesla'nın hisse fiyatlarının geleceği konusunda Wall Street uzmanları da ikiye bölünmüş durumda. 13 uzman hisselerin satılması gereken bir dönemde olunduğu fikrini savunurken 11 uzmansa yeni hisse alımlarının yapılması gerektiği fikrini belirtiyor. 9 uzmanın bu konuda yatırımcılara tavsiyesiyse beklemek. Tesla'nın hisselerinin geride bıraktığımız cuma günü %2,2 artışla 413 dolara yükseldiğini belirtelim. Tesla'nın hisse fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir görüntü çizeceğini hep birlikte göreceğiz.