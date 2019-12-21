Elon Musk'ın öncülüğünde ilerleyen Tesla şirketi, Berlin'in hemen dışında inşa etmeyi planladıkları üretim tesisi Gigafactory için yapılan anlaşmalarda son aşamalara geldi.

Bloomberg’den gelen raporlara göre Tesla, Berlin’de kurulması planlanan üretim tesisi Gigafactory ile ilgili çalışmalarına son hız devam ediyor ve Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla şirketi, Brandenburg’da görev yapan devlet çalışanları ile birlikte yapılması planlanan anlaşmalar üzerinde karar kılma aşamasında. Tesla ile yapılan anlaşmada, Berlin’in hemen dışında yer alan Grünheide’de 740 dönümlük bir arazinin fabrika alanına ayrılacağı yer alıyor. Devlet çalışanları ise bu anlaşmayı şu an için uygun görüyor ve Tesla’nın kalan imzaları tamamlamasını bekliyor.

Tesla, buna ek olarak yerel bölgedeki çevresel koşulları denetleyen devlet yetkilileriyle de gerekli anlaşmaları yaptı

Çevreci yetkililerle yapılan bu anlaşma, fabrikanın yapım sürecinde çevreye olan etkiyi belirlemek için atılması gereken bir adımdı.

Kasım ayında gerçekleşen ödül töreni sırasında açıklamada bulunan Elon Musk, Avrupa’da inşa etmeyi planladıkları Gigafactory adlı büyük fabrikanın Berlin’in hemen dışında bir alanda yer alacağını söylemişti. Fabrikanın yer alacağı konum, Berlin’de inşası süren yeni havalimanına oldukça yakın olacak. Uzun bir süredir inşası devam eden yeni Berlin havalimanı ise şu anda emekliye ayrılmayı bekleyen Tegel havalimanının yerine halka açılacak.

Tesla’nın Berlin Gigafactory’si, kullanıcıya yeni sunulan Tesla Model Y kompakt SUV aracından başlayarak, Tesla araçları üretmeye devam edecek. Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamaya göre fabrika ayrıca bataryalar ve güç aktarma organları üretimini de üstlenecek. Elde edilen raporlar, inşası planlanan yeni fabrikanın 10.000’e yakın işçisi olabileceğine ve aynı zamanda yılda 500.000’e yakın araç üretebileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Tesla Cybertruck’ın Avrupa’daki güvenlik şartlarını karşılamadığı ortaya çıkmıştı

Tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla ve özellikleriyle gündemden hiç düşmeyen Tesla Cybertruck, halihazırda ABD’de yüz binlerce kullanıcıdan sipariş aldı ve otomobil sevdalıları Cybertruck’ı beğenerek kullanmakta. Ancak Avrupa’da yaşayan kullanıcılar bu kadar şanslı olmayabilir. Çünkü uzmanlar, Cybertruck aracının Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülebilmesi için gerekli onay belgesini alamayacağını ileri sürüyor.

Örneğin; Tesla Cybertruck aracının Almanya’da kullanıcıya sunulmasının önüne geçen engellerden bir tanesi ise aracın dış kasasının fazla sağlam olması. Bildiğiniz gibi Tesla Cybertruck tanıtımında aracın kapısına ve yan tarafına balyozla sert darbeler indirilmişti ve hiçbir hasar oluşmamıştı. Bu durum, herhangi bir kaza durumunda aracın içinde yer alan kişileri koruyacak olsa da karşıdan gelen aracın oldukça fazla hasar almasına, hatta can kayıpları yaşanmasına sebep olabilir.