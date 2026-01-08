Tümü Webekno
Tesla’nın "Cybercab" markası askıya alındı

Tesla’nın otonom robotaksi projesi Cybercab için yaptığı marka tescili, başka bir şirketin öncelikli başvurusu nedeniyle askıya alındı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla’nın Cybercab adını taşıyan otonom robotaksi projesi, beklenmedik bir hukuki engelle karşılaştı. ABD Patent ve Marka Ofisi, Cybercab ismi için yapılan tescil başvurusunu askıya aldı.

Bunun nedeni, “Cybercab” adının Tesla’dan önce başka bir şirket tarafından marka olarak başvurulmuş olması. USPTO, öncelikli başvuru bulunduğu ve isim benzerliği riski olduğu gerekçesiyle süreci durdurdu.

Bu karar, Tesla’nın robotaksi vizyonunu doğrudan durdurmuyor ancak markalaşma tarafında belirsizlik yaratıyor. Şirket ya isim hakları için anlaşma yoluna gidecek ya da Cybercab yerine yeni bir ad seçecek.

