Jay Leno; Elon Musk ve Cybertruck’ı Programında Ağırladı

Tesla’nın ilginç otomobili Cybertruck ve şirketin sahibi Elon Musk, dün gece yayınlanan Jay Leno’nun Garajı isimli programda izleyicilerle buluştu. Aracın içerisinde gerçekleşen sohbette Jay Leno, Elon Musk’a merak edilen pek çok soruyu yöneltti.

Günümüzde değişik otomobil tasarımları ve sansasyonel yaşamıyla popüler ünlüler dediğimizde ilk akla gelen isimlerden biri sanıyoruz ki Elon Musk. Dünya çapında efsane hâline gelen Tonight Show’la bilinen komedyen Jay Leno’nunsa araç tutkusu henüz yeni yeni öğrenilen bir şey. İki yıldız isim, Jay Leno’nun Garajı isimli program için bir araya geldi ve Elon Musk, Tesla’nın ilginç tasarımlı elektrikli otomobili Cybertruck’ı alarak Leno’nun konuğu oldu.

Şirketin geçtiğimiz kasım ayında tanıttığı elektrikli pick-up modeli Cybertruck, çok ilgi çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. Araç tutkusunu anlatan Jay Leno’nun Garajı isimli programı hazırlayan Leno da otomobile karşı sessiz kalamadı ve ikiliyi dün yayınlanan bölümde ağırladı. Bir Tesla Model S sahibi olan ve her fırsatta Tesla’ya olan desteğini övgü dolu sözleriyle vurgulamaktan çekinmeyen Leno’nun bu seçimi aslında izleyenleri çok da şaşırtmadı. Programda Tesla’nın Model 3, Model S, Model X, Model Y serilerinin yanı sıra yaklaşmakta olan Roadster modeli de konuşuldu.

Hayranları Cybertruck’ı bir programda canlı kanlı gördüğü için memnun:

İzleyiciler için merak uyandıran kısım, Cybertruck’ın içini görmekti ve programı bu amaçla takip edenler oldukça memnun kaldı. Barındırdığı bol camla açık ve havadar bir his bırakan otomobil, bu şekilde yakından görülmüş oldu. Jay Leno da durumdan ötürü oldukça hevesli ve meraklı olacak ki direksiyonu program boyunca Elon Musk’a devretmemeyi seçti. Otomobil meraklılarının ilgi alanında olan elektrikli araç için verilen en erken üretim tarihinin de 2021 olacağını unutmadan ekleyelim.

Program için yayınlanan ilk fragman sonrası Cybertruck’ı görebilmek için gün sayan geniş kitle, sanıyoruz biraz da olsa merakını giderebilmiştir. Bunun yanında elektrikli pick-up'ın kurşun geçirmez olarak tasarlanacağı ve paslanmaz çelikle inşa edileceği bilgilerinin de ikilinin programda tekrar ettiği şeyler olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Hem televizyondan hem de YouTube üzerinden yüksek izleme sayısına ulaşan bölümü sizler için yukarıda paylaştık, seyir sonrası düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.