Elon Musk’ın Kasım 2019’da tanıttığı Tesla Cybertruck, internette büyük ilgi görmüştü. Cybertruck’ın gördüğü büyük ilgi, bir YouTuber olan Casey Neistat’i kendi Cyber-Bike’ını yapmaya itti.

Tesla Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana internetin gündeminde kendine yer buluyor. Araç, daha önce 15.000 dolarlık bir iPhone tasarımına ilham kaynağı olmuştu. Şimdi sıra bir bisiklette.

YouTuber Casey Neistat, araçtan aldığı ilhamla Cyber-Bike adını verdiği bir araç tasarladı. YouTuber, bu elektrikli bisiklet için bir de video çekti. Araç oldukça ilgi çekici görünürken Cyber-Bike’ın tasarımında Cybertruck’ın etkisi kendini net şekilde belli ediyor.

Dünyanın ilk Cyber-Bike’ı:

Ortada adeta “Benim tasarımım Cybertruck’ın izinden gidiyor” diye bağıran bir bisiklet var ve bunun tasarımında ya da üretiminde ne Tesla’nın ne de Elon Musk’ın parmağı olmasaydı şaşırtıcı olurdu. Üretim sürecinde tabii ki Tesla yer aldı.

Normalde Tesla’nın kendi elektrikli bisikleti var ve henüz tanıtılmayan bu modelin adı da SUPER73. YouTuber’a tanıtım öncesinde incelemesi için bir SUPER73 gönderilse de aracı başkalarının görmesi yasak. Bu yüzden de Casey, firma çalışanları ile birlikte bisikleti Cyber-Bike olarak şekillendirdi.

Tabii ki Cybertruck’ın kendine has tasarımını bir bisiklete uyarlayabilmek hiç de kolay bir iş değil. Ekip, bu tasarımı gerçek bisikleti alüminyumdan bir kabukla kaplayarak yaptı. Tesla’nın uzay aracı yapılan kalitedeki paslanmaz çelik dış iskeletiyle kıyaslayınca bu alüminyum kaplama biraz kalitesiz duruyor. Ekip, ilk olarak kartondan araca istedikleri kaplamayı yaptıktan sonra beğendikleri tasarımı alüminyum ile kaplayarak kabuğu oluşturdu.

Tesla’nın SUPER73-RX bisikleti hakkında bilinenler:

Videodaki araç güzel gözükse de kullanması biraz zor zira kaplama, kullanıma engel teşkil ediyor. Cybertruck’ın ışıklandırma sistemini andıran ışıklar için kullanılan plastik parçalar da gidonun yeterince kullanışlı olmamasına neden oluyor.

Kaplamanın altında yer alan SUPER73-RX ise firmanın yeni gelecek olan elektrikli bisikleti. 960 W bataryaya sahip olacak olan araç, tek şarjla 64 kilometre yol gidebilecek. Aracın en yüksek hızı ise saatte 32 kilometre olacak. Üst düzey versiyonların özellikleri değişebilir.

Daha önce yukarıdaki gibi bir tasarıma sahip olması beklenen elektrikli bisikletin daha farklı bir dizayn ile geleceği belirtiliyor. İlk tasarım da oldukça göz alıcı gözüküyor. Casey’nin Cyber-Bike’ı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.