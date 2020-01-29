Bir YouTuber, Tesla Model X'i ile Gerçekten 'Uçtu'

David Dobrik isimli bir YouTuber, Los Angeles'ın dik sokaklarında uçmaya karar verdi. Sahip olduğu Tesla Model X ile bu akıl almaz olayı gerçekleştiren YouTuber, neyseki bu çılgınlığı kazasız bir şekilde atlattı. Söz konusu videoyu gören Elon Musk, Dobrik'in Twitter paylaşımına yorum yaptı.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi video platformları, büyük bir önem kazandı. İçerik üreticiler, devasa paralar kazandıkları platformlara her gün çok daha ilginçleşen videolar yüklüyorlar ve bu videolarla da daha popüler olmak istiyorlar. Şimdi yine benzer bir olay yaşandı ve David Dobrik isimli bir YouTuber, sahip olduğu Tesla model X'le gerçekten "uçtu".

Dobrik, YouTube platformunda uzun zamandır popüler olan isimlerden bir tanesi. Genellikle ilginç ve yaratıcı videolarla abonelerinin karşısına çıkan YouTuber, bu kez işi gerçekten abarttı ve sahip olduğu Tesla Model X'le akıl almaz bir şey gerçekleştirdi. Söz konusu videoyu Los Angeles'ta çeken Dobrik, bölgedeki dik sokaklardan bir tanesinde aracıyla uçtu. Yaşanan anlar, dün itibarıyla da Dobrik'in YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce az sonra sizlerle paylaşacağımız görüntülerin fazlasıyla riskli olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu tarz bir durum gerek trafik, gerekse insan sağlığı için çok tehlikeli. Söz konusu video kazasız bir şekilde atlatıldı ancak benzer bir durumda kaza yapma olasılığınız çok yüksek.

YouTuber Dobrik'in söz konusu videosu, fazlasıyla dik bir yokuşa sahip olan bir sokaktan, iki motosikletin havalanarak geçmesiyle başlıyor. Bir rastlantı gibi görünüyor olmasına rağmen muhtemelen önceden planlanmış olan görüntülerde Dobrik, böyle bir şeyi yapıp yapamayacağı üzerine yanındakilerle konuşuyor. Ardından da olanlar oluyor ve Dobrik, Tesla Model X'i ile tıpkı motosikletler gibi uçmaya karar veriyor.

Yukarıda gördüğünüz görsel, videoya ait bir kesit. Paylaştığımız bu görüntüden sonraki birkaç saniye içerisinde de Tesla Model X, tamamen havalanıyor. Model X, bu uçuşun ardından sert bir iniş yapıyor ve bu gerilim dolu anlar herhangi bir kaza yaşanmadan tamamlanıyor.

Yaşanan olay, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından da görüldü. Dobrik, YouTube'a yüklediği videonun haricindeki başka bir görüntüyü de Twitter hesabından paylaştı. Elon Musk, bu paylaşıma yanıt olarak sadece "!" işareti koydu. Musk'ın ünlem işareti, elbette Dobrik'in yaptığı bu hareketin yanlış olduğu konusunda bir uyarıydı.

Dobrik'in YouTube kanalından paylaştığı video

Elon Musk'ın Dobrik'e "!" tepkisi işe şöyle