Instagram'ın en yetenekli sanatçılarından olan Bosslogic, Cybertruck için 7 yeni tasarım yayınladı. Birbirinden yaratıcı Cybertruck tasarımlarının her biri farklı bir temaya sahip.

Instagram’ın tanınan isimlerinden ve önde gelen sanatçılarından biri olan Bosslogic, gündemden düşmeyen Tesla’nın yeni Cybertruck aracına kendi dokunuşunu kondurdu. Yayınlanan 7 yeni tasarım, Cybertruck aracının Tesla elinden çıkmış en mükemmel araçlardan biri olduğunu tekrar gösteriyor.

Bosslogic'in Instagram gönderisinde ‘’Cybertruck, sanatla doldurulmayı bekleyen bir tuval gibi" ifadesi yer alıyor. Bilindiği üzere Bosslogic, çeşitli çizgi roman ve video oyunu karakterlerini bir araya getirmesiyle ün kazanmıştı.

İşte Bosslogic’ten gelen tasarımlar:

1. Batman Cybertruck:

Tesla Cybertruck’ın kurşun geçirmez dış yapısı, Batmobil için adeta biçilmiş bir kaftan. 800 km menzile sahip, tamamı elektrikli motoruyla Cybertruck; suçluları yakalamakta hiç zorluk çekmeyecektir.

2. Dolorean Cybertruck:

Tesla Cybertruck aracın fütüristik tasarımı, bir nesli kasıp kavuran Geleceğe Dönüş filmindeki Dolorean ile fazlaca benzerlik taşıyor. O yüzden böyle bir zaman makinesi arabasının nasıl çalıştığını hayal etmekte çok zorlanmayacağız ancak ne yazık ki bu araç sizi geçmişe götüremiyor. Yine de 2,9 saniyede 100 km hıza ulaşan Cybertruck, oldukça hızlı bir araç.

3. Cybertruck Initial D Drift Pick-Up:

Initial D anime dizini duymuş olabilirsiniz. Bu tasarım, dağlarda patinaj yaparak dolaşma hayalimizi gerçekleştirme şansı sunuyor. Tesla Cybertruck aracının, ayarlanabilir hava süspansiyonu özelliği ile etraftaki en sağlam araçlardan biri olacağına şüphe yok.

4. Halo Warthog Cybertruck:

Tesla Cybertruck’ın devasa boyutu, oyunun favori kahramanlarından biri olan Master Chief için kesinlikle en uygun alternatif.

5. Uçan Tesla Cybertruck:

Yakında uçan bir Tesla Roadster aracımız olabilir. Tabii Elon Musk bir çift roketi Cybertruck’a yerleştirirse...

6. Çizgi roman ve yarış severler için Cybertruck:

DC ya da Marvel fark etmez; Bosslogic, tam bir çizgi roman hayranı. Tasarımında da bu hayranlığını görmek mümkün. Cybertruck’ın yarış arabası versiyonu olan bu araç da aksiyona hazır görünüyor.

7. Cyberpunk Cybertruck:

Elon Musk video oyunlarına hayran bir insan. Ayrıca Overwatch serisinin de yakından takipçisi. Bu da demek oluyor ki 2020’de çıkacak olan Cyberpunk 2077 oyununda Bosslogic tasarımı Cybertruck da yer alabilir. Hâlihazırda oyunda benzer araçlar mevcut. Bu yeni Cybertruck tasarımı da oyunun havasına yakışabilir.

Bosslogic'in 7 harika tasarımını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi favorinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.