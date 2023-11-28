Tesla'nın Cybertruck modellerinden kullanmaya karar verdiği paslanmaz çelik panellerin daha şimdiden sorun çıkarmaya başladığı iddia edildi.

Elon Musk'ın birkaç yıl önce tanıttığı Tesla Cybertruck, enteresan görüntüsü ile bir anda büyük heyecan yaratmıştı. Musk bu aracın "kıyamete bile dayanacak" bir pick-up olduğunu söylüyordu. Bu dayanıklılığın sebebi ise kullanılan ekstra sert paslanmaz çelikti. Ancak bu çelik, başka bir sorunu ortaya çıkarıyor: panellerin tam oturmaması.

Cybertruck'ın sıkıntıları bitmek bilmiyor

Genel olarak Tesla'nın Cybertruck üretiminde işler hiç de istedikleri gibi gitmiyor. Araçların piyasaya çıkışı ertelene ertelene 30 Kasım'a kadar geldi ve o tarihteki teslimat etkinliğinde de sadece 10 araç teslim edilecek. Teslimat öncesi incelenen modellerde ise kapıların tam oturmamış gibi durduğu, paneller arasında boşluklar görüldüğü fark ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Tesla tarafından gelen bir açıklama şu anda yok. Yakın zamanda araçların yollara çıkmasıyla birlikte kullanıcılardan gelecek olan tepkilere göre firmadan bir açıklama bekleyebiliriz.

Tesla'nın kullandığı ultra sert paslanmaz çelik nedeniyle panellerin arasında ufak boşluklar kalması oldukça normal. Bu malzemenin manipüle edilmesi, farklı şekillere sokulması çok da kolay değil. Dahası, bir defa şekillendirildiğinde de ilk hâline geri dönmeye çalışıyor. Bu yüzden de bu türden boşluklar kalabiliyor.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, 2025 yılına kadar yılda çeyrek milyon Cybertruck piyasaya sürmek istediğini ifade etmişti. Şu andaki durumda üretimi o seviyeye çıkarması pek de kolay görülmüyor. Tesla, Cybertruck için 2 milyondan fazla rezervasyon almıştı.