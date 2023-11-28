Tesla Cybertruck için konsept tasarım çalışması yapıldı. Çok daha modern hâle getirilen otomobil, orijinalinden daha iyi görünüyor. Bizce...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, önümüzdeki günlerde yeni bir sayfa açacak. Şirketin ilk kez 2019 yılında tanıttığı Cybertruck isimli pick-up modeli, 4 yıl süren bekleyişin ardından nihayet ilk sahiplerine teslim edilecek.

Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor ki Tesla Cybertruck'ın tasarımı pek de modern değil. Neticede otomobiller, düzenli aralıklarla güncelleniyorlar ve yeni yeni tasarım detaylarına kavuşuyorlar. Ancak Cybertruck için böyle bir olay yaşanmadı. Yıllarca sadece fotoğraflarını gördüğümüz otomobil, bir kişiye bile ulaşamadan görsel açıdan eskidi.

Peki şöyle bir Cybertruck, nasıl olurdu?

Bağımsız tasarımcı Dejan Hristov, Tesla Cybertruck için özel bir çalışma yaptı. Aracın keskin hatlarını yumuşatan ve ufak dokunuşlar yapan Hristov, aracı bambaşka bir noktaya getirmeyi başardı. Açık konuşmak gerekirse pek çok kişinin bu konsept tasarımı daha fazla beğeneceğinden eminiz.

Fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere; aracın genel tasarımı korunurken, modern dokunuşlarla bambaşka bir araç üretilmiş havası kazandırılmış. Daha ince aydınlatma barları, aracı olduğundan daha sportif gösteriyor. Üstelik tasarımcımız, hayali Cybertruck'ın arka kısmının kapalı ve hatta spoyler içeren bir yapıya da sahip olabileceğini düşünüyor.

Tesla, araçlarını yenileme noktasında diğer markalar kadar seri davranmıyor. Ancak ilerleyen yıllarda böyle bir tasarımını görmememiz için hiçbir neden yok. Neticede tasarımcılar, aşırı keskin hatlara sahip bir pick-up yerine daha modern görünen bir tasarım tercih edebilirler.

Bir dipnot olarak belirtelim; Elon Musk, Cybertruck tasarımını değiştirmeyi çok düşünmeyebilir. Çünkü geçmişte bu pick-up ile ilgili açıklamalarda bulunan Musk, "Kimsenin onu satın almaması umurumda değil. Geleneksel, sıkıcı bir pick-up yapmıyoruz. Bunu daha sonra her zaman yapabiliriz. Harika bir şey yapmak istiyorum." şeklinde çok net bir açıklama yapmıştı.