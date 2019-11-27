Tesla, geçtiğimiz hafta duyurduğu pick-up modelinin ön siparişlerinden 10.5 milyar dolar para kazandı. Ancak şirket, bu aracın tanıtımı için herhangi bir reklam bütçesi ayırmadı. Peki bu nasıl olabiliyor?

ABD merkezli Tesla, otomobil sektöründe oldukça iyi işler çıkarıyor. Şirket, çok da köklü bir geçmişe sahip olmamasına rağmen otomobil sektörüne kazandırdığı yeni teknolojilerle birlikte tüketicilerin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Şirketin özellikle otonom sürüş özelliği, şu sıralar diğer otomobil devlerinin takibinde.

Tesla geçtiğimiz hafta yeni bir pick-up modeli tanıttı. Elon Musk, aracın çalışmaları devam ederken, piyasaya uygun fiyatlı bir pick-up modeli sürmek istediklerini defalarca söylemişti. Aslına bakacak olursak öyle de oldu. Tesla'nın geçtiğimiz hafta tanıttığı Cybertruck, uygun fiyatıyla ve donanımsal özellikleriyle tüketicileri kendisine hayran bıraktı. Araç, henüz yollara inmeyecek olsa da daha şimdiden onlarca ön sipariş aldı.

Tesla'nın yeni pick-up'ı otomobil sektörüne büyük damga vurdu. Çünkü görmekte olduğunuz bu pick-up, Alman otomobil devi Porsche'nin süper araçlarından daha hızlı. Ayrıca pick-up segmentinin kralı olarak bilinen Ford F-150 bile Tesla'nın Cybertruck modeline karşı koyamıyor. Dolayısıyla Cybertuck'ın, otomobil sektörüne yeni bir sayfa açmış olduğunu ifade edebiliriz.

Ancak Cybertruck'ın yeniden kural yazdığı tek sektör otomobil değil. Öyle ki şirket, pazarlama sektörünün de kurallarını yeniden yazıyor. Çünkü Tesla, yeni pick-up modelinden 10.5 milyar dolar değerinde ön sipariş aldı. Elon Musk, yaptığı açıklamalarda aracın depozito bedelinin sadece 100 dolar olacağını söylemişti. Bu açıklama, gündeme öyle bir düştü ki pek çok ABD'li, bir Cybertruck siparişi verdi.

Aslına bakacak olursak bu, Tesla için ilk kez olan bir şey değil. Şirket, geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Model 3'te de benzer bir olay yaşamıştı. 2017 yılında duyurulan Tesla Model 3, ön sipariş sisteminin açılmasından kısa bir süre sonra 14 milyar dolarlık ön sipariş almıştı. Tesla'nın bugünkü geliri 25 milyar dolar ve bu gelirin 16 milyar doları Model 3'ten geliyor.

Tesla'nın Cybertruck tanıtımındaki reklam maliyeti: 0

Evet, yukarıdaki açıklama yanlış değil. Tesla, yeni pick-up modeli için herhangi bir reklam yapmadı. Dolayısıyla Tesla, araç tanıtılmadan önce herhangi bir reklam harcaması yapmak durumunda da kalmadı. Peki Tesla bu başarıyı nasıl sağlayabiliyor? Bir şirket, hiçbir şekilde reklama para harcamadan bu kadar parayı nasıl kazanabiliyor? Aslına bakacak olursak yanıt çok basit; internet.

İnternet kullanımı artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İnsanlar, internete bağlı olmadıkları tek bir anı hayal bile edemiyorlar. Hal böyle olunca da internet, hemen her sektörde günümüzün en önemli silahlarından bir tanesi ve Tesla, bu silahı kullanmayı çok iyi biliyor. Dilerseniz şimdi, ufak bir beyin fırtınası yaparak geçmişe gidelim ve Tesla'nın nasıl bu kadar başarılı olabildiğini daha iyi anlayalım.

İnternete erişimi olan herkes, en az bir kez Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile ilgili bir habere denk gelmiştir. Aslına bakacak olursak Elon Musk sadece haberlerle değil; sosyal medya kullanımıyla da olay oluyor. Musk, her ne kadar bir iş insanı gibi görünse de aynı zaman çok iyi bir internet fenomeni. Musk'ın renkli kişiliği, insanların ona sempati duymasına neden oluyor. Dolayısıyla internet kullanıcıları, Musk'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Şimdi Elon Musk'ı bir kenara bırakıp Tesla bazında değerlendirme yapalım; şirket zaten otonom ve elektrik motorlu araçlarıyla ciddi anlamda ilgi görüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni teknolojiler, bugün diğer otomobil üreticileri tarafından da dikkatle takip ediliyor. Hal böyle olunca da Tesla, otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla insanlar, Tesla'nın otomobil sektöründe kendini ispatladığını düşünüyorlar.

Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman, Tesla'nın zaten herhangi bir reklama ihtiyacı olmadığını rahatça anlayabiliyoruz. Çünkü insanlar, internete erişimi oldukları takdirde zaten Tesla'dan haberdar olabiliyorlar. Üzerine bir de Elon Musk'ın açıklamaları ve otomobil sektörüyle ilgili çalışmalar eklendiğinde, Tesla'nın sadece ismi bile pazarlamaya yetiyor. Hal böyle olunca da Tesla'nın reklam vermesine gerek bile kalmıyor.

İşte Tesla'nın başarısının altındaki neden bu. Şirket, reklama bütçe ayırmasa bile kendisini pazarlamayı çok iyi bir şekilde başarıyor. Bunun geri dönüşü olarak da milyarlarca dolar para kazanılıyor.