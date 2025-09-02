Tesla, yayımladığı yeni güncellemeyle otomobillerine "Düşük Güç Modu" getirdi. Bu mod, fazla enerji harcayan özellikleri devre dışı bırakarak pil ömrünü artıracak.

Elektrikli otomobillerin en büyük problemi şüphesiz şarjın çabuk bitmesidir. Tesla gibi otomobillerde batarya seviyesi, aracınızı park edip bıraktığınızda bile farklı nedenlerden dolayı azalabiliyor. Bu durum, özellikle de uzun yolculuklarda çok can sıkıcı oluyor. Tesla, işte tam olarak bu sorunu çözmeye yönelik bir güncelleme yayımladı.

Tesla’nın 2025.32 kodlu yeni güncellemesi, otomobillere “Düşük Güç Modu” getirdi. Evet, isminden de anlayabileceğiniz üzere tıpkı telefonlar ve bilgisayarlarda gördüğümüz düşük güç modlarına benzer bir işleve sahip olacak.

Çok enerji harcayan sistemleri kapatarak bataryanın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak

Tesla araçların yeni düşük güç modu özelliği, basitçe anlatacak araç uzun süre hareketsiz hâlde kaldığında devreye girecek ve enerji tüketen sistemleri otomatik olarak kapatacak. Bu şekilde fazladan güç harcanması engellenecek ve bataryanın daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Düşük güç modunu aktifleştirmek için, orta konsoldaki ekran üzerinden önce Kontroller kısmına, sonrasında ise Şarj bölümüne gitmeniz ve aktifleştirmeniz gerekiyor.

Sistem açıldığında en çok güç tüketen özellikler kapatılıyor. Örneğin “Nöbetçi modu” bunlardan biri. Tesla park hâlindeyken görüntü yakalamasıyla çok yararlı olsa da ciddi anlamda güç tüketebiliyordu. Düşük güç modunu açtığınızda bu özellik çalışmayacak. Bunlar dışında planlı ön havalandırma, kamp modu, buz çözme, koltuk ve direksiyon ısıtma gibi özellikler de devre dışı kalıyor.

Eğer aracı şarj ederken düşük güç modunu açarsanız, nöbetçi modu, klima kontrolleri ve kamp modu çalışmaya devam edebilecek. Bunlar dışında tüm özellikleri kullanabileceksiniz ve aracınız uygulama üzerinden hâlâ erişilebilir hâlde olacak. Yani düşük güç moduna geçti diye öyle farklı bir araba gibi hissettirme ve güzel teknolojik özelliklerinden tamamen kopma gibi bir durum yok.