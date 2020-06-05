ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın iki şirketi Tesla ve Boring Company, Los Angeles trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek Hyperloop teknolojisi için güçlerini birleştiriyor. İddialara göre Tesla, yeraltı tünellerinde kullanılmak üzere 12 kişilik otonom elektrikli araçlar üretecek.

Dünyanın en yenilikçi girişimcilerinden biri olan Elon Musk, bir yandan SpaceX ile uzayı insanlığın yeni evi yapmak için uğraşırken, bir yandan da Boring Company ile yeryüzünün altını üstüne getiriyor (Üstünü altına taşımaya çalışıyor da denebilir). Sık sık Los Angeles trafiğinden dert yanan Musk, bu soruna çareyi yeraltı tünelleri kazmakta bulmuştu.

Aklındaki fikri hayata geçirebilmek için 2016 yılının sonunda Boring Company adlı yeni bir şirket kuran Musk, kısa bir süre sonra Los Angeles'in karışık trafiğini rahatlatmak adına iki boyutlu olarak tasarladığı tünel inşaatı projesini duyurmuştu. İlk başlarda kimsenin ciddiye almadığı bu proje, kamuoyundan ve devlet yetkililerinden destek bulunca yavaş yavaş gerçeğe dönüştü.

Hatırlayanlar olacaktır; Musk, ilk Boring Company test tünelini 2018’in aralık ayında açmıştı. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Hawthorne, California’daki genel merkezi altında uzanan tünelde, Hyperloop teknolojisinde kullanılacak yeni nesil ulaşım araçları test ediliyor. 10 milyon dolar maliyete sahip olan tünel, 4,5 kilometre uzunluğunda ve 4.2 metre genişliğinde.

Araçların elektrikli kızaklar sayesinde saatte 250 kilometre hıza kadar çıkabilecekleri şekilde tasarlanan tünel, aynı zamanda otonom elektrikli yolcu vagonlarına ev sahipliği yapacak. Orange County Register (OCR) gazetesinin aktardığı bilgilere göre Tesla, bu kızaklarda kullanılmak üzere 12 kişilik elektrikli vagonlar üretmek için Boring Company ile birlikte çalışıyor.

Boring Company'nin, Los Angeles’ta bulunan Ontario Uluslararası Havaalanı için bir yeraltı tüneli inşa edeceğini belirten gazete, projenin San Bernardino İlçe Ulaşım Otoritesi Yönetim Kurulu tarafından 3 Haziran’da oybirliği ile kabul edildiğini yazdı. Haberde ayrıca yetkililerin, projenin daha eksiksiz bir şekilde formüle edilmesini istediği de belirtiliyor.

Yerin 10 metre altına inşa edilen tünelin, ne zaman faaliyete geçeceği henüz belli değil, ancak Los Angeles trafiğine entegre olduğu zaman Musk’ın her defasında şikayet ettiği araç yükünü bir hayli hafifletecek gibi duruyor.