Boring Company, Las Vegas Tünelinin Kazısını Bitirdi

Geçtiğimiz senelerde tünel kazmak için “Boring Company” ismini verdiği bir şirket kuran Elon Musk, Las Vegas’da devam ettirdiği kazıyı tamamladı. Bu tünelle birlikte şehirlerin altından ulaşım sağlamayı planlayan Elon Musk hedefine ulaştı.

Boring Company, “Las Vegas Convention and Visitors Authority(LVCVA)” adlı Twitter hesabından attığı tweetle tünel çalışmalarının bittiğini ve projenin 2021 yılında başlamasını planladıklarını duyurdu. Bu tweetin ardından ikinci kazı çalışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Elon Musk'un LVCC kampüsünün altındaki yenilikçi yer altı ulaşım sistemini içeren iki tünelin ilki başarıyla tamamlandı. Projenin Ocak 2021'de başlaması planlanıyor. Projeyle hedeflenen amaç; tünelin yüzeyde herhangi bir gürültü veya titreşime neden olmadan saatte 4.400 aracın taşınması olurak gösteriliyor. Boring Company adlı şirket mayıs ayında çalışmalara başladı ve hızlıca ilk tünelin çalışmasını tamamladı. Aslında bu projeyi bir havaalanında bulacağınız bir Monoray ya da tramvay gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ama adının ne olacağı belli değil, buna karar verecek olan kişi Elon Musk.

Reno Gazette Journal'ın bildirdiğine göre, tamamlanması beklenen tünel yaklaşık bir mil yeraltına yayılıyor ve LVCC altında kazılacak iki tünelin sadece ilki oluyor. Şirketin bir sonraki adımı, işe büyük ekskavatör uzmanı alıp toprağı kaldırmak ve kazmaya hazır olmak. Boring Company, ikinci tüneli de hızla tamamlayacaklarını söyledi.

Bu projeyle birlikte Boring Company McCarran Uluslararası Havaalanı, Las Vegas şehir merkezi, Vegas strip ve daha fazlasına bağlanan Las Vegas altında daha fazla döngü kazmayı planlıyor. Nihai hedef Los Angeles ile Las Vegas'ı birbirine bağlamak. Kulağa ne kadar çılgınca geldiğini düşünüyor olabilirsiniz ama ilk tünelin kazısı biti bile. Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Kurumu LVCC tünelinin Ocak 2021 yılında tamamen kullanıma hazır olmasını bekliyor.