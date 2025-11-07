Tesla, Elon Musk'ı Trilyoner Yapacak Teklifi Onayladı: Peki Bu Parayı Nasıl Alacak?

Tesla hissedarları, Elon Musk'ın trilyoner olmasını sağlayacak yeni maaş paketini onayladı. Eğer Musk, kendisine verilen görevleri yerine getirebilirse 10 yıl içinde en az 1 trilyon dolarlık servete sahip olacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Elon Musk'ın kaderini değiştirecek bir gelişmeden bahsetmiştik. Bu bağlamda; Tesla hissedarları, Musk'ın servetini 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacak yeni bir maaş paketini oylayacaklardı. Yapılan görüşmeler sonucunda bu maaş paketinin onaylanmasına karar verildi. Eğer Elon Musk, Tesla'nın verdiği hedeflere ulaşmayı başarabilirse dünyanın ilk trilyoneri olmayı başaracak diyebiliriz.

Ancak burada tartışmalı bir husus var. Şöyle ki Elon Musk'ın yeni görevleri, zaten hâlihazırda yapması ulaşması gereken hedeflerin "sulandırılmış" hâli. Bunu şaka amaçlı söylemiyoruz çünkü durum gerçekten böyle. Açık konuşmak gerekirse Tesla hissedarları, Elon Musk'ın öyle ya da böyle trilyoner olmasını sağlamaya karar vermiş durumdalar.

Peki neden Elon Musk'ın görevleri "küçümseniyor"?

Elon Musk'ı trilyoner hâle getirecek görevler, aslında Elon Musk'ın çok önceden verdiği sözlerin güncellenmiş versiyonları. Mesela Elon Musk'ın yerine getirmesi gereken görevlerden biri, 20 milyon Tesla otomobil satmak. Ancak bu zaten yıllardır devam eden bir görev. Ayrıca Elon Musk'ın 1 milyon robot satması gerekiyor. Bu görev, daha önce yıllık 1 milyon robot satışını kapsıyordu. Şimdiyse Elon Musk'ın bunun için bir zaman kısıtlaması yok.

Elon Musk'ın "yeni" görevlerindeki anlamsızlıklar bunlardan ibaret değil. Elon Musk, trilyoner olmak istiyorsa 1 milyon robotaksiyi kullanama sunacak. Ancak bu görev, Elon Musk'a yıllar önce verildi ve 2020'de çoktan gerçekleşmesi gerekiyordu.

Elon Musk'ı zorlayacak tek bir görev var!

Tesla hissedarlarının Elon Musk'tan istedikleri bir diğer başarı da Tesla'nın piyasa değerinin yükseltilmesi. Bu görevin detayları şöyle: Tesla'nın mevcut piyasa değeri 1,5 trilyon dolar. Tesla hissedarları, bu rakamın 10 yıl içinde 8,5 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Birkaç yıl önce bu çok kolay gibi görünebilirdi ancak insanların elektrikli otomobilleri yeterince benimsememeleri, Çinli üreticilerin piyasayı karıştıran hamleleri ve Elon Musk ile Tesla'nın çeşitli protestolara maruz kalması gibi nedenler, 8,5 trilyon dolarlık hedefi oldukça zor bir noktaya taşımış durumda. Ancak imkânsız değil.

Elon Musk, 1 trilyon dolarlık maaş paketini nasıl alacak?

Tesla, tahmin edebileceğiniz üzere Elon Musk'ın banka hesabına 1 trilyon dolar göndermeyecek. Yukarıda anlattığımız görevler, 12 farklı alt dala bölündü. Elon Musk, görevleri başarıyla tamamladıkça Tesla'daki varlığını büyütecek. Daha fazla hisse, Tesla'nın büyümesine paralel olarak Elon Musk'ı trilyoner yapacak.